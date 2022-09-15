https://sputnikarabic.ae/20220915/دبي-تستقبل-81-ملايين-سائح-دولي-خلال-7-أشهر-بزيادة-1842-عن-العام-الماضي-1067772469.html

دبي تستقبل 8.1 ملايين سائح دولي خلال 7 أشهر بزيادة 184.2% عن العام الماضي

دبي تستقبل 8.1 ملايين سائح دولي خلال 7 أشهر بزيادة 184.2% عن العام الماضي

ارتفع عدد السياح الدوليين في إمارة دبي خلال 7 أشهر بنسبة 184.2% بالمقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب إحصائية رسمية أعدتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في دبي أنه تم استقطاب 8.1 ملايين زائر دولي بين شهري يناير ويوليو الماضيين مقارنة بـ2.85 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة تجاوزت 184.2%.ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن احصائية دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أنه "بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، فيما سجل الزوار الدوليون أكثر من 21 مليون ليلة مبيت مقابل 16.34 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 29.3%".وكشفت الإحصائية أن "الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي بين يناير ويوليو، مسجلة أكثر من 975 ألف سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 880 ألف زائر، ثم فيما الزوّار من السوق السعودية بنحو 678 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 568 ألف زائر، ثم روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 348 ألف زائر، تلتها أمريكا بنحو 309 آلاف زائر وفرنسا بنحو 234 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 229 ألف زائر، فيما سجلت باكستان وإيران 224 و188 ألف زائر لكل منهما على التوالي".

https://sputnikarabic.ae/20210912/الهند-وروسيا-والسعودية-الأكثر-تصديرا-للسياح-الدوليين-إلى-دبي-1050118696.html

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