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رئيسة المفوصية الأوروبية تصل إلى كييف "لبحث التقارب الاقتصادي"
رئيسة المفوصية الأوروبية تصل إلى كييف "لبحث التقارب الاقتصادي"
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن وصولها إلى كييف لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين حول انضمام البلاد إلى الاتحاد... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:41+0000
2022-09-15T07:41+0000
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وكتبت فون دير لاين عبر حسابها على "تويتر": "أنا في كييف في ثالث زيارة لي منذ بداية الحرب الروسية، سأناقش مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي ودينيس شميغال (رئيس الوزراء) كيفية الاستمرار في تقريب اقتصاداتنا وشعوبنا معا بالتزامن مع تطور تحرك أوكرانيا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي".وقالت فون دير لاين يوم أمس الأربعاء، خلال كلماتها في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الاتحاد الأوروبي سيبقي على العقوبات المناهضة لروسيا ولا يعتبر أنه من الضروري "السعي إلى التهدئة".وأضافت: "أريد أن أكون واضحة جدا: العقوبات ستستمر. لقد حان الوقت لكي نظهر التصميم وألا نسعى إلى التهدئة، يجب أن يكون هذا واضحا".كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم الوقوف بحزم في مسألة الدعم المالي لأوكرانيا".
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوصية الأوروبية تصل إلى كييف "لبحث التقارب الاقتصادي"

07:41 GMT 15.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن وصولها إلى كييف لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين حول انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
وكتبت فون دير لاين عبر حسابها على "تويتر": "أنا في كييف في ثالث زيارة لي منذ بداية الحرب الروسية، سأناقش مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي ودينيس شميغال (رئيس الوزراء) كيفية الاستمرار في تقريب اقتصاداتنا وشعوبنا معا بالتزامن مع تطور تحرك أوكرانيا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وقالت فون دير لاين يوم أمس الأربعاء، خلال كلماتها في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الاتحاد الأوروبي سيبقي على العقوبات المناهضة لروسيا ولا يعتبر أنه من الضروري "السعي إلى التهدئة".
وأضافت: "أريد أن أكون واضحة جدا: العقوبات ستستمر. لقد حان الوقت لكي نظهر التصميم وألا نسعى إلى التهدئة، يجب أن يكون هذا واضحا".
كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم الوقوف بحزم في مسألة الدعم المالي لأوكرانيا".
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