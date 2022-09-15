https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيسي-يثق-بإمكانية-تحييد-تأثير-العقوبات-الأمريكية-1067775050.html
رئيسي يثق بإمكانية تحييد تأثير العقوبات الأمريكية
رئيسي يثق بإمكانية تحييد تأثير العقوبات الأمريكية
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن روسيا وإيران، بإمكانهما تحييد تأثير العقوبات الأميركية المفروضة ضدهما. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:22+0000
2022-09-15T10:22+0000
2022-09-15T10:22+0000
إيران
روسيا
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سمرقند-سبوتنيك. وقال رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة شنغهاي المنعقدة في سمرقند: "نحن لا نعترف بالعقوبات ضد روسيا، ولن نعترف بها رسميا، وننوي تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها".وأشار رئيسي إلى أن العلاقات بين موسكو وطهران تحظى بأهمية استراتيجية.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن وفدا روسيا سيغادر إلى إيران الأسبوع المقبل وسيضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html
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إيران, روسيا
رئيسي يثق بإمكانية تحييد تأثير العقوبات الأمريكية
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن روسيا وإيران، بإمكانهما تحييد تأثير العقوبات الأميركية المفروضة ضدهما.
سمرقند-سبوتنيك. وقال رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة شنغهاي المنعقدة في سمرقند: "نحن لا نعترف بالعقوبات ضد روسيا، ولن نعترف بها رسميا، وننوي تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها".
وأضاف "يمكن عبر التعاون بين الدول التي فرضت الولايات المتحدة، عقوبات ضدها، مثل روسيا وإيران على سبيل المثال، تحييد جزء كبير من المشاكل. سيتم النجاح في تحييد جزء كبير من تلك القيود أو التهديدات الأميركية ضد إيران وروسيا".
وأشار رئيسي إلى أن العلاقات بين موسكو وطهران تحظى بأهمية استراتيجية.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن وفدا روسيا سيغادر إلى إيران الأسبوع المقبل وسيضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة.