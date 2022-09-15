https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيس-أركان-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يعرب-عن-أمله-في-تسوية-سلمية-في-منطقة-القوقاز-1067764609.html
رئيس أركان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعرب عن أمله في تسوية سلمية في منطقة القوقاز
رئيس أركان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعرب عن أمله في تسوية سلمية في منطقة القوقاز
قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه لا يوجد حديث عن استخدام قوات المنظمة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتأمل... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:33+0000
2022-09-15T08:33+0000
2022-09-15T08:33+0000
روسيا
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وأضاف سيدوروف: "دعونا لا نتقدم على أنفسنا. أريد فقط أن أقول إنه في 13 سبتمبر/أيلول، صرح رؤساء دولنا بالإجماع أن هذه المشكلة، الموجودة اليوم بين أرمينيا وأذربيجان، يجب حلها بالطرق السياسية والدبلوماسية". وشدد على أن "استخدام القوة العسكرية، وحتى بمشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا في 13 سبتمبر ولا بالأمس ولا اليوم، وأعتقد أنه غير وارد في المستقبل القريب". مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. وأضاف: "نأمل أن يتم التوصل لحل سلمي دون استخدام السلاح والقوات".وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.وقالت الأمانة العامة للمنظمة إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أبلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".
https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يطلع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-على-خطوات-روسيا-لخفض-التصعيد-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1067697392.html
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روسيا
رئيس أركان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعرب عن أمله في تسوية سلمية في منطقة القوقاز
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قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه لا يوجد حديث عن استخدام قوات المنظمة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتأمل المنظمة في حل سلمي للصراع.
وأضاف سيدوروف: "دعونا لا نتقدم على أنفسنا. أريد فقط أن أقول إنه في 13 سبتمبر/أيلول، صرح رؤساء دولنا بالإجماع أن هذه المشكلة، الموجودة اليوم بين أرمينيا وأذربيجان، يجب حلها بالطرق السياسية والدبلوماسية".
وشدد على أن "استخدام القوة العسكرية، وحتى بمشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا في 13 سبتمبر ولا بالأمس ولا اليوم، وأعتقد أنه غير وارد في المستقبل القريب". مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
وأضاف: "نأمل أن يتم التوصل لحل سلمي دون استخدام السلاح والقوات".
وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أبلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".