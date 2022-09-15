عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيس-أركان-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يعرب-عن-أمله-في-تسوية-سلمية-في-منطقة-القوقاز-1067764609.html
رئيس أركان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعرب عن أمله في تسوية سلمية في منطقة القوقاز
رئيس أركان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعرب عن أمله في تسوية سلمية في منطقة القوقاز
قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه لا يوجد حديث عن استخدام قوات المنظمة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتأمل... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:33+0000
2022-09-15T08:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062890101_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_78c7392b534a215bbb4453d7c695208c.png
وأضاف سيدوروف: "دعونا لا نتقدم على أنفسنا. أريد فقط أن أقول إنه في 13 سبتمبر/أيلول، صرح رؤساء دولنا بالإجماع أن هذه المشكلة، الموجودة اليوم بين أرمينيا وأذربيجان، يجب حلها بالطرق السياسية والدبلوماسية". وشدد على أن "استخدام القوة العسكرية، وحتى بمشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا في 13 سبتمبر ولا بالأمس ولا اليوم، وأعتقد أنه غير وارد في المستقبل القريب". مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. وأضاف: "نأمل أن يتم التوصل لحل سلمي دون استخدام السلاح والقوات".وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.وقالت الأمانة العامة للمنظمة إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أبلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".
https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يطلع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-على-خطوات-روسيا-لخفض-التصعيد-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1067697392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062890101_285:0:1342:793_1920x0_80_0_0_1ba5341e3fc810f574232f98f83c26e5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

رئيس أركان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعرب عن أمله في تسوية سلمية في منطقة القوقاز

08:33 GMT 15.09.2022
© Sputnikالقدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022 - إنفوجراف
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022 - إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه لا يوجد حديث عن استخدام قوات المنظمة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتأمل المنظمة في حل سلمي للصراع.
وأضاف سيدوروف: "دعونا لا نتقدم على أنفسنا. أريد فقط أن أقول إنه في 13 سبتمبر/أيلول، صرح رؤساء دولنا بالإجماع أن هذه المشكلة، الموجودة اليوم بين أرمينيا وأذربيجان، يجب حلها بالطرق السياسية والدبلوماسية".
وشدد على أن "استخدام القوة العسكرية، وحتى بمشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا في 13 سبتمبر ولا بالأمس ولا اليوم، وأعتقد أنه غير وارد في المستقبل القريب". مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
وأضاف: "نأمل أن يتم التوصل لحل سلمي دون استخدام السلاح والقوات".
اجتماع قادة منظمة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
بوتين يطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
13 سبتمبر, 20:45 GMT
وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أبلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала