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https://sputnikarabic.ae/20220915/روستيخ-تبتكر-تطبيقا-للمكالمات-والمراسلات-الآمنة-داخل-شبكات-الشركات-1067791058.html
روستيخ تبتكر تطبيقا للمكالمات والمراسلات الآمنة داخل شبكات الشركات
روستيخ تبتكر تطبيقا للمكالمات والمراسلات الآمنة داخل شبكات الشركات
أصدرت شركة "روستيخ" الروسية تطبيق "كاليبري-سيب" للمكالمات والمراسلات الآمنة داخل شبكات الشركات، يتوفر البرنامج لنظام التشغيل الروسي بالكامل "أفرورا4.0". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:48+0000
2022-09-15T13:48+0000
روسيا
نظام
مكالمات
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أبلغ المطورون أن التطبيق يمكنه أيضًا العمل مع Hummingbird VPN أو حلول VPN أخرى لتأمين قناة الاتصال، مما يضمن أمان الاتصالات.في الصيف، أعلنت شركة "روستيخ" عن إنشاء برنامج Hummingbird للمراسلة الخاص بالشركات لأجهزة "أفرورا" - وهو يدعم خوارزميات التشفير الروسية ويحتوي على أدوات أمان مدمجة حتى يتمكن المستخدمون من الاتصال بخدمات الويب السحابية دون خوف من حدوث تسرب.قبل أسبوعين، اقترحت "روستيليكوم" إنشاء نظام بيئي وطني متنقل في روسيا يعتمد على "أفرورا" - فهي تعتقد أن هذا مهم ليس فقط لضمان الاستقلال التكنولوجي والأمن القومي، ولكن أيضا لتطوير اقتصاد البلاد.
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روسيا, نظام, مكالمات
روسيا, نظام, مكالمات

روستيخ تبتكر تطبيقا للمكالمات والمراسلات الآمنة داخل شبكات الشركات

13:48 GMT 15.09.2022
© Photo / Rostecمدير التعاون الدولي "روستيخ" فيكتور كلادوف
مدير التعاون الدولي روستيخ فيكتور كلادوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Photo / Rostec
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أصدرت شركة "روستيخ" الروسية تطبيق "كاليبري-سيب" للمكالمات والمراسلات الآمنة داخل شبكات الشركات، يتوفر البرنامج لنظام التشغيل الروسي بالكامل "أفرورا4.0".
أبلغ المطورون أن التطبيق يمكنه أيضًا العمل مع Hummingbird VPN أو حلول VPN أخرى لتأمين قناة الاتصال، مما يضمن أمان الاتصالات.
في الصيف، أعلنت شركة "روستيخ" عن إنشاء برنامج Hummingbird للمراسلة الخاص بالشركات لأجهزة "أفرورا" - وهو يدعم خوارزميات التشفير الروسية ويحتوي على أدوات أمان مدمجة حتى يتمكن المستخدمون من الاتصال بخدمات الويب السحابية دون خوف من حدوث تسرب.
قبل أسبوعين، اقترحت "روستيليكوم" إنشاء نظام بيئي وطني متنقل في روسيا يعتمد على "أفرورا" - فهي تعتقد أن هذا مهم ليس فقط لضمان الاستقلال التكنولوجي والأمن القومي، ولكن أيضا لتطوير اقتصاد البلاد.
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