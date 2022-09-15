https://sputnikarabic.ae/20220915/روسيا-تدعم-موقف-الصين-من-تحالف-أوكوس-في-إطار-النقاش--بالوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067788256.html
روسيا تدعم موقف الصين من تحالف "أوكوس" في إطار النقاش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا تدعم موقف الصين من تحالف "أوكوس" في إطار النقاش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعربت روسيا عن تأييد المبادرة الصينية لإدراج موضوع نقل المواد النووية في إطار تحالف "أوكوس" على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:00+0000
2022-09-15T13:00+0000
2022-09-15T13:00+0000
روسيا
اتفاقية أوكوس
الصين
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وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، "المشكلة مع "أوكوس" هي أنه لأول مرة، سيتم نقل المفاعلات النووية البحرية من قوتين نوويتين إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية. هناك حاجة إلى عملية حكومية دولية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل هذه المشكلة. تحتاج أوكوس إلى البدء في الإجابة على أسئلتنا".وأضاف أن موسكو تدعم "بشكل كامل" مبادرة "أصدقائنا الصينيين لإدراج بند على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخصص لمشروع أوكوس للغواصات" وحث أوليانوف على "الحفاظ على مناقشة مناسبة داخل هيئات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب شراكة جديدة تحت مسمى أوكوس.وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار، جيفري إيبرهارت، في بداية الشهر الجاري، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20211127/روسيا-تتكهن-بتخلي-أوكوس-عن-مشروع-الغواصة-النووية-1053331650.html
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روسيا, اتفاقية أوكوس, الصين
روسيا, اتفاقية أوكوس, الصين
روسيا تدعم موقف الصين من تحالف "أوكوس" في إطار النقاش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعربت روسيا عن تأييد المبادرة الصينية لإدراج موضوع نقل المواد النووية في إطار تحالف "أوكوس" على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ترى "مشكلة" في نقل المفاعلات النووية البحرية إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية.
وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، "المشكلة مع "أوكوس" هي أنه لأول مرة، سيتم نقل المفاعلات النووية البحرية من قوتين نوويتين إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية. هناك حاجة إلى عملية حكومية دولية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل هذه المشكلة. تحتاج أوكوس إلى البدء في الإجابة على أسئلتنا".
وأضاف أن موسكو تدعم "بشكل كامل" مبادرة "أصدقائنا الصينيين لإدراج بند على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخصص لمشروع أوكوس للغواصات" وحث أوليانوف على "الحفاظ على مناقشة مناسبة داخل هيئات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
27 نوفمبر 2021, 15:10 GMT
وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب شراكة جديدة تحت مسمى أوكوس.
وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.
ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".
وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار
، جيفري إيبرهارت، في بداية الشهر الجاري، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".