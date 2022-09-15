https://sputnikarabic.ae/20220915/روسيا-تصف-دعوة-أوكرانيا-لجورجيا-بفتح-جبهة-ثانية-بـالاستفزازية-1067783869.html
روسيا تصف دعوة أوكرانيا لجورجيا بفتح "جبهة ثانية" بـ"الاستفزازية"
روسيا تصف دعوة أوكرانيا لجورجيا بفتح "جبهة ثانية" بـ"الاستفزازية"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو تعتبر دعوة كييف إلى جورجيا لتحرير أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بالاستفزازية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:37+0000
2022-09-15T11:37+0000
2022-09-15T11:37+0000
روسيا
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وأضافت زاخاروفا في رد على سؤال خلال إيجاز حول كيفية تقييم الجانب الروسي لدعوات النائب الأوكراني إلى جورجيا فيما يسمى بـ "الجبهة الثانية"، بأنه "استفزاز".في وقت سابق، قال رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، إن تصريحه حول استفتاء محتمل على فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا كان سخرية، لأن سكان البلاد يعارضون الحرب بشكل لا لبس فيه. بينما يدعي أيضا أن كييف تطلب مباشرة من السلطات الجورجية فتح مثل هذه "الجبهة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تصف دعوة أوكرانيا لجورجيا بفتح "جبهة ثانية" بـ"الاستفزازية"
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو تعتبر دعوة كييف إلى جورجيا لتحرير أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بالاستفزازية.
وأضافت زاخاروفا في رد على سؤال خلال إيجاز حول كيفية تقييم الجانب الروسي لدعوات النائب الأوكراني إلى جورجيا فيما يسمى بـ "الجبهة الثانية"، بأنه "استفزاز".
في وقت سابق، قال رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، إن تصريحه حول استفتاء محتمل على فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا كان سخرية، لأن سكان البلاد يعارضون الحرب بشكل لا لبس فيه.
بينما يدعي أيضا أن كييف تطلب مباشرة من السلطات الجورجية فتح مثل هذه "الجبهة".