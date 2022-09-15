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https://sputnikarabic.ae/20220915/روسيا-وأوزبكستان-توقعان-إعلانا-حول-شراكة-استراتيجية-1067793832.html
روسيا وأوزبكستان توقعان إعلانا حول شراكة استراتيجية
روسيا وأوزبكستان توقعان إعلانا حول شراكة استراتيجية
وقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:48+0000
2022-09-15T14:49+0000
روسيا
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تم التوقيع على الإعلان بعد مفاوضات بين رئيسي البلدين. وعقد الاجتماع على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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روسيا

روسيا وأوزبكستان توقعان إعلانا حول شراكة استراتيجية

14:48 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 15.09.2022)
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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وقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
تم التوقيع على الإعلان بعد مفاوضات بين رئيسي البلدين.
وعقد الاجتماع على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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