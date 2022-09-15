https://sputnikarabic.ae/20220915/روسيا-وأوزبكستان-توقعان-إعلانا-حول-شراكة-استراتيجية-1067793832.html
روسيا وأوزبكستان توقعان إعلانا حول شراكة استراتيجية
روسيا وأوزبكستان توقعان إعلانا حول شراكة استراتيجية
وقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:48+0000
2022-09-15T14:48+0000
2022-09-15T14:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067780175_0:189:3305:2048_1920x0_80_0_0_d33789d16bd98073a1e3e2c8e39b9276.jpg
تم التوقيع على الإعلان بعد مفاوضات بين رئيسي البلدين. وعقد الاجتماع على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067780175_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e8737eef3bea7fa052714fd61e598816.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا وأوزبكستان توقعان إعلانا حول شراكة استراتيجية
14:48 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
وقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
تم التوقيع على الإعلان بعد مفاوضات بين رئيسي البلدين.
وعقد الاجتماع
على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.