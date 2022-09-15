https://sputnikarabic.ae/20220915/زاخاروفا-روسيا-ستدافع-عن-نفسها-بكل-الوسائل-إذا-زودت-واشنطن-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-1067785714.html
زاخاروفا: روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل إذا زودت واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى
زاخاروفا: روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل إذا زودت واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن عمليات تزويد الولايات المتحدة المحتملة بصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا ستجعل واشنطن... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:12+0000
2022-09-15T12:12+0000
2022-09-15T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الدفاع
مساعدات عسكرية
واشنطن
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب. إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسوف تتجاوز الخط الأحمر وتصبح طرفًا مباشرًا في الصراع. نحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أراضينا بكل ما هو متاح لنا من وسائل".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الدفاع, مساعدات عسكرية, واشنطن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الدفاع, مساعدات عسكرية, واشنطن, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا: روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل إذا زودت واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن عمليات تزويد الولايات المتحدة المحتملة بصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا ستجعل واشنطن طرفًا مباشرًا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بالحق في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب. إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسوف تتجاوز الخط الأحمر وتصبح طرفًا مباشرًا في الصراع. نحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أراضينا بكل ما هو متاح لنا من وسائل".
ووفقًا لها، فإن "عمليات التزويد المحتملة بأسلحة صاروخية لنظام كييف يمكن مقارنتها بالوضع الذي يتم فيه نشر صواريخ أرضية أميركية الصنع في الدول الأوروبية، والتي كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، القادرة على إصابة أهداف على الأراضي الروسية".
وأضافت زاخاروفا: "في مثل هذا السيناريو، سنضطر إلى الرد بشكل مناسب، في رأيي، هذا واضح. مثل هذه الخطوة غير المسؤولة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، وستساهم في زيادة التوتر واستفزاز سباق التسلح، نحن ندرك، أن واشنطن قد اتخذت مساراً لزعزعة استقرار الوضع في العالم، ذلك نراه في مناطق مختلفة من العالم - في آسيا وأوراسيا وأوروبا وأفريقيا" .
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.