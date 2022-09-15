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زاخاروفا: لافروف يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
زاخاروفا: لافروف يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:25+0000
2022-09-15T09:25+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سيتحدث لافروف خلال المناقشة السياسية العامة، في اجتماع الجمعية العامة نفسها، والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 أيلول/سبتمبر، وسيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية، والفعاليات متعددة الأطراف".وفقا لها، فإن إعداد جدول الوزير يتم في الوقت الحالي، ومن المقرر "حوالي عشرين اجتماعا ثنائيا".وأضافت زاخاروفا: "ورد اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع مع الوفد الروسي".
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

زاخاروفا: لافروف يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

09:25 GMT 15.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيشارك في عدد من اللقاءات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سيتحدث لافروف خلال المناقشة السياسية العامة، في اجتماع الجمعية العامة نفسها، والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 أيلول/سبتمبر، وسيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية، والفعاليات متعددة الأطراف".

وفقا لها، فإن إعداد جدول الوزير يتم في الوقت الحالي، ومن المقرر "حوالي عشرين اجتماعا ثنائيا".

وأضافت زاخاروفا: "ورد اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع مع الوفد الروسي".
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