زعيم "أنصار الله" يتهم التحالف العربي بمحاولة اغتيال قيادات من جماعته
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
© AP Photo / Hani Mohammed
كشف زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، عن إحباط عمليات اغتيال كانت تستهدف قيادات في الجماعة، متهما التحالف العربي بقيادة السعودية بالوقوف وراءها.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، خلال عرض عسكري نظمته وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة في صنعاء: "تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) عمل بكل جهد مستخدماً التكفيريين وغيرهم لتنفيذ مخططات إجرامية كالتفجيرات".
#المسيرة_عاجل | السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: العدو سعى لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رجال الدولة وتيارات الشعب المناهضة للعدوان وفشل في أغلب المحاولات— المسيرة - عاجل (@alosbou) September 15, 2022
وأضاف: "العدو سعى لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رجال الدولة وتيارات الشعب المناهضة للعدوان (يقصد العمليات العسكرية للتحالف) وفشل في أغلب المحاولات".
وتابع: "نحذر الأعداء من الاستمرار في مؤامراتهم لاستهداف شعبنا وبلدنا.. أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب المجاورة، وحاضرون للإسهام في التعاون الأمني لصالح أمتنا وشعوبها".
واتهم زعيم "أنصار الله"، التحالف بـ"تحريك إمكانياته المادية للتخريب وإثارة الفوضى وضرب الأمن تحت عناوين سياسية واجتماعية"، مضيفاً: "كان للعدو نشاط مكثف وحرك من أجله خلايا إجرامية تحت عنوان الجريمة المنظمة إلا أنه فشل في هذا".
وتابع: "نحذر الأعداء من الاستمرار في مؤامراتهم لاستهداف شعبنا وبلدنا.. أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب المجاورة، وحاضرون للإسهام في التعاون الأمني لصالح أمتنا وشعوبها".
واتهم زعيم "أنصار الله"، التحالف بـ"تحريك إمكانياته المادية للتخريب وإثارة الفوضى وضرب الأمن تحت عناوين سياسية واجتماعية"، مضيفاً: "كان للعدو نشاط مكثف وحرك من أجله خلايا إجرامية تحت عنوان الجريمة المنظمة إلا أنه فشل في هذا".
وأشار إلى "أن التحالف عمل على ضرب وزارة الداخلية وبنيتها التحتية من مقرات ومبانٍ ومراكز وحتى النقاط والسجون".
ورأى أن "وزارة الداخلية حاضرة اليوم بقوة وفاعلية عالية في الميدان وبأداء يرتقي يوماً بعد يوم"، معتبراً أن "ما وصلت إليه وزارة الداخلية يبين فشل مساعيهم (يقصد التحالف) في دفعها للانهيار".
ورأى أن "وزارة الداخلية حاضرة اليوم بقوة وفاعلية عالية في الميدان وبأداء يرتقي يوماً بعد يوم"، معتبراً أن "ما وصلت إليه وزارة الداخلية يبين فشل مساعيهم (يقصد التحالف) في دفعها للانهيار".
ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.