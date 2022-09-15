https://sputnikarabic.ae/20220915/سفن-أسطول-الشمال-الروسية-تعود-لقواعدها-بعد-مهمة-طويلة-في-البحر-المتوسط-1067773115.html
سفن "أسطول الشمال" الروسية تعود لقواعدها بعد مهمة طويلة في البحر المتوسط
سفن "أسطول الشمال" الروسية تعود لقواعدها بعد مهمة طويلة في البحر المتوسط
وصل الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف"، والسفينة المضادة للغواصات "الأدميرال كولاكوف" وناقلة البحر المتوسط "فيازما" إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:44+0000
2022-09-15T09:44+0000
2022-09-15T09:44+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي لوكالة "سبوتنيك": "استمرت رحلة طواقم الأسطول الشمالي لمسافات طويلة اعتبارًا من 23 يناير/كانون الثاني، وخلال 197 يومًا من الإبحار، غطت السفن أكثر من 36000 ميل بحري، وأكملت بنجاح المهام القتالية في مناطق بحر بارنتس والبحر النرويجي وبحر الشمال والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في مناطق شمال شرق المحيط الأطلسي".وفي 31 يوليو/تموز، احتفلت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري، بالذكرى الـ326 لإنشاء الأسطول الروسي.وشاركت، لأول مرة، سفن حربية من ثلاثة أساطيل تابعة للبحرية الروسية في العرض، من البحر الأسود والمحيط الهادي والشمالي.ويشار إلى أن تاريخ تأسيس البحرية الروسية يعود إلى عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد، وبالفعل، تم في عام 1700 إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى (غوتو) في مدينة فورونيج.
https://sputnikarabic.ae/20220915/وزارة-الدفاع-الروسية-سفن-حربية-روسية-وصينية-تقوم--بدورية-مشتركة-في-الجزء-الغربي-من-المحيط-الهادئ-1067757389.html
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روسيا, رصد عسكري
سفن "أسطول الشمال" الروسية تعود لقواعدها بعد مهمة طويلة في البحر المتوسط
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وصل الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف"، والسفينة المضادة للغواصات "الأدميرال كولاكوف" وناقلة البحر المتوسط "فيازما" إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في مدينة سيفيرومورسك، بعد أن أكملت مهامها في رحلة طويلة المدى عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي لوكالة "سبوتنيك": "استمرت رحلة طواقم الأسطول الشمالي لمسافات طويلة اعتبارًا من 23 يناير/كانون الثاني، وخلال 197 يومًا من الإبحار، غطت السفن أكثر من 36000 ميل بحري، وأكملت بنجاح المهام القتالية في مناطق بحر بارنتس والبحر النرويجي وبحر الشمال والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في مناطق شمال شرق المحيط الأطلسي".
وشاركت سفن الأسطول الشمالي في أنشطة الردع الاستراتيجي في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، وأكملت المهام الداعمة لإجراءات السياسة الخارجية لروسيا خلال الوجود البحري وعرض العلم الروسي في المنطقة البحرية المتوسطية.
وفي 31 يوليو/تموز، احتفلت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري، بالذكرى الـ326 لإنشاء الأسطول الروسي.
وشاركت، لأول مرة، سفن حربية من ثلاثة أساطيل
تابعة للبحرية الروسية في العرض، من البحر الأسود والمحيط الهادي والشمالي.
ويشار إلى أن تاريخ تأسيس البحرية الروسية يعود إلى عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد، وبالفعل، تم في عام 1700 إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى (غوتو) في مدينة فورونيج.