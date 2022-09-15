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https://sputnikarabic.ae/20220915/سلاح-المهندسين-الصيني-ينشئ-جسرا-بحريا-طوله-ألف-متر-في-20-دقيقة-فيديو-1067760645.html
سلاح المهندسين الصيني ينشئ جسرا بحريا طوله ألف متر في 20 دقيقة... فيديو
سلاح المهندسين الصيني ينشئ جسرا بحريا طوله ألف متر في 20 دقيقة... فيديو
يقوم سلاح المهندسين العسكريين بدور مهم لتمكين القوات البرية من الوصول إلى أهدافها عبر الطرق البرية أو الكباري التي يتم إنشاؤها على الممرات المائية في وقت قياسي... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:35+0000
2022-09-15T07:35+0000
رصد عسكري
الصين
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ويكون لذلك دور مهم في تحديد نتائج الحرب وحسم القتال لصالح طرف بعينه إذا تمكن من مباغتة الأعداء من اتجاه هجوم غير متوقع.ويعد الجيش الصيني من الجيوش التي تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، لإنشاء جسر بحري طوله ألف متر في وقت قياسي.وتقول الصحيفة إن سلاح المهندسين بالجيش الصيني تمكن من إنشاء الجسر على نهر اليانغتسي في 20 دقيقة فقط خلال إحدى التدريبات العسكرية.ويظهر الفيديو نشر الوحدات الخاصة بإنشاء الجسور على طول الجسر في أماكن متفرقة لعدم لفت أنظار العدو، ثم بدء تجميعها في مكان واحد بين ضفتي النهر خلال 20 دقيقة لتتمكن المركبات العسكرية من العبور بين ضفتي النهر بعد ذلك مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-البحر-الأصفر-1067123261.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

سلاح المهندسين الصيني ينشئ جسرا بحريا طوله ألف متر في 20 دقيقة... فيديو

07:35 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / -الجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / -
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يقوم سلاح المهندسين العسكريين بدور مهم لتمكين القوات البرية من الوصول إلى أهدافها عبر الطرق البرية أو الكباري التي يتم إنشاؤها على الممرات المائية في وقت قياسي أثناء المعارك الحربية.
ويكون لذلك دور مهم في تحديد نتائج الحرب وحسم القتال لصالح طرف بعينه إذا تمكن من مباغتة الأعداء من اتجاه هجوم غير متوقع.
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ويعد الجيش الصيني من الجيوش التي تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، لإنشاء جسر بحري طوله ألف متر في وقت قياسي.
وتقول الصحيفة إن سلاح المهندسين بالجيش الصيني تمكن من إنشاء الجسر على نهر اليانغتسي في 20 دقيقة فقط خلال إحدى التدريبات العسكرية.
ويظهر الفيديو نشر الوحدات الخاصة بإنشاء الجسور على طول الجسر في أماكن متفرقة لعدم لفت أنظار العدو، ثم بدء تجميعها في مكان واحد بين ضفتي النهر خلال 20 دقيقة لتتمكن المركبات العسكرية من العبور بين ضفتي النهر بعد ذلك مباشرة.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني
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