https://sputnikarabic.ae/20220915/سلطان-عمان-يغادر-غدا-إلى-بريطانيا-لتقديم-العزاء-في-وفاة-الملكة-إليزابيث-1067796129.html
سلطان عمان يغادر غدا إلى بريطانيا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
سلطان عمان يغادر غدا إلى بريطانيا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني أن السلطان هيثم بن طارق يتوجه غدا الجمعة إلى المملكة المتحدة لتقيم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:21+0000
2022-09-15T15:21+0000
2022-09-15T15:21+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية أكدت أن السلطان العماني سوف يزور بريطانيا غدا للعزاء في الملكة إليزابيث وتهنئة الملك تشارلز بتنصيبه ملكا جديدا.وقال البيان: ""محفوفًـا بعناية الله ورعايته، سيغادر يوم غدٍ الجمعة الموافق السادس عشـر مـن سـبتمبر لعام 2022م- بمشيئة الله تعالى حضـرةُ صـاحبِ الجلالـةِ السُّـلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم -حفظه الله ورعاه- أرض الوطن العزيز متوجّهًا إلى المملكة المتحدة الصديقة لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانيـة وتهنئة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة".وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان
سلطان عمان يغادر غدا إلى بريطانيا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
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أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني أن السلطان هيثم بن طارق يتوجه غدا الجمعة إلى المملكة المتحدة لتقيم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة الأنباء العمانية أكدت أن السلطان العماني سوف يزور بريطانيا غدا للعزاء في الملكة إليزابيث وتهنئة الملك تشارلز بتنصيبه ملكا جديدا.
وقال البيان
: ""محفوفًـا بعناية الله ورعايته، سيغادر يوم غدٍ الجمعة الموافق السادس عشـر مـن سـبتمبر لعام 2022م- بمشيئة الله تعالى حضـرةُ صـاحبِ الجلالـةِ السُّـلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم -حفظه الله ورعاه- أرض الوطن العزيز متوجّهًا إلى المملكة المتحدة الصديقة لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانيـة وتهنئة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة".
وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن
يوم 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.
ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء.