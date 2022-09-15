https://sputnikarabic.ae/20220915/سلطنة-عمان-تستعد-لبيع-حصة-في-شركة-طاقة-حكومية-بقيمة-800-مليون-دولار-1067794316.html

سلطنة عمان تستعد لبيع حصة في شركة طاقة حكومية بقيمة 800 مليون دولار

سلطنة عمان تستعد لبيع حصة في شركة طاقة حكومية بقيمة 800 مليون دولار

اختارت شركة الطاقة العمانية "أوكيو" مصرفا "بنك أوف أمريكا" و"بنك مسقط" لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لوحدة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، حيث تستعد... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T14:53+0000

2022-09-15T14:53+0000

2022-09-15T14:53+0000

اقتصاد

سلطنة عمان

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يمكن أن يجمع الاكتتاب العام الأولي لشركة "أوكيو جاس نتورك" ما يصل إلى 800 مليون دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ما زالت سرية، والتي أكدت أيضا أن الشركة ناقشت إمكانية إجراء إدراج مزدوج في مسقط والسعودية.وقالت المصادر إنه قد يتم إضافة المزيد من البنوك إلى الصفقة، بينما قد تتغير تفاصيل مثل حجمها وموقع الإدراج. بيع أسهم "أوكيو" هو جزء من خطة السلطة العمانية للاستثمار من أجل تعزيز خزائن الدولة.في جميع أنحاء منطقة الخليج الغنية بالطاقة، تعد الحكومات خططا لبيع الأصول لتمويل تنويع اقتصاداتها، وجذب المستثمرين الدوليين وزيادة أحجام التداول. السعودية والإمارات في خضم مثل هذه البرامج، والتي غذت طفرة في الاكتتابات الأولية وأدت إلى بداية قياسية للعام بالنسبة للإدراجات في الشرق الأوسط.قالت سلطنة عمان في يونيو/ حزيران إنها تدرس بيع أسهم في وحدتين من وحدات "أوكيو" وكذلك شركة تصنيع دون الكشف عن الأسماء. لم يكن لدى الدولة سوى عدد قليل من الاكتتابات العامة الأولية في العقد الماضي.وكانت أحدث صفقة كبيرة هي الاكتتاب العام لشركة الاتصالات العمانية القطرية في عام 2010 والتي جمعت 475 مليون دولار. إذا اختارت "أوكيو" إدراجا مزدوجا، فستكون واحدة من أولى الشركات في الشرق الأوسط."أوكيو" هي شركة طاقة متكاملة مع استكشاف النفط والغاز وعمليات الإنتاج والمصافي وشبكة البيع بالتجزئة وأعمال البتروكيماويات الكبيرة.

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اقتصاد, سلطنة عمان