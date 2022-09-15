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https://sputnikarabic.ae/20220915/سيئول-تفرض-أكثر-من-715-مليون-دولار-غرامة-على-غوغل-وميتا--1067786453.html
سيئول تفرض أكثر من 71.5 مليون دولار غرامة على "غوغل" و"ميتا"
سيئول تفرض أكثر من 71.5 مليون دولار غرامة على "غوغل" و"ميتا"
فرضت السلطات الكورية الجنوبية غرامة قدرها 100 مليار وون ( 71506720.00 دولار أمريكي) على شركتي "غوغل" و"ميتا" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:24+0000
2022-09-15T12:24+0000
سيئول
شركة غوغل
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ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية، فإن لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) التي قررت فرض تلك الغرامة، قد عللتها بأن تلك المنصات قامت بجمع معلومات شخصية دون موافقة المستخدمين.ولفتت بأن الأمر تخطى الجمع إلى "استخدامها للدعايات المخصصة عبر الإنترنت ولأغراض أخرى".وفرض قرار اللجنة على المنصتين ضرورة "إبلاغ مستخدميهما بوضوح وبساطة والحصول على موافقتهم إذا كانا سيجمعان أو سيستخدمان بيانات سلوك المستخدم على مواقع الويب أو التطبيقات خارج المنصات الخاصة بهما".يشار إلى أن تلك الغرامات هي أعلى غرامة تم فرضها بسبب انتهاكات قانون حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20220718/غوغل-تتلقى-أكبر-غرامة-في-تاريخ-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1065249790.html
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سيئول, شركة غوغل
سيئول, شركة غوغل

سيئول تفرض أكثر من 71.5 مليون دولار غرامة على "غوغل" و"ميتا"

12:24 GMT 15.09.2022
© Photo / Pixabay / FirmBeeعملية البحث في غوغل
عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Photo / Pixabay / FirmBee
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فرضت السلطات الكورية الجنوبية غرامة قدرها 100 مليار وون ( 71506720.00 دولار أمريكي) على شركتي "غوغل" و"ميتا" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية، فإن لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) التي قررت فرض تلك الغرامة، قد عللتها بأن تلك المنصات قامت بجمع معلومات شخصية دون موافقة المستخدمين.
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ولفتت بأن الأمر تخطى الجمع إلى "استخدامها للدعايات المخصصة عبر الإنترنت ولأغراض أخرى".

وعن تفصيل تلك الغرامات لفتت اللجنة إلى أن منها 69.2 مليار وون على "غوغل" و30.8 مليار وون على "ميتا".

وفرض قرار اللجنة على المنصتين ضرورة "إبلاغ مستخدميهما بوضوح وبساطة والحصول على موافقتهم إذا كانا سيجمعان أو سيستخدمان بيانات سلوك المستخدم على مواقع الويب أو التطبيقات خارج المنصات الخاصة بهما".
يشار إلى أن تلك الغرامات هي أعلى غرامة تم فرضها بسبب انتهاكات قانون حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية.
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