https://sputnikarabic.ae/20220915/شولتز-يتمسك-برفض-اتخاذ-مسارات-منفردة-بشأن-توريد-دبابات-لأوكرانيا-1067786575.html
شولتز يتمسك برفض اتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات لأوكرانيا
شولتز يتمسك برفض اتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات لأوكرانيا
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز موقف حكومته الرافض لاتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات قتالية لأوكرانيا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:33+0000
2022-09-15T12:33+0000
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ونقلت شبكة "دويتش فيله" شولتس قوله إن الائتلاف الحاكم في برلين بزعامته مجمع على الموقف من تسليح أوكرانيا ومواصلة دعمها بالمدفعية ومضادات الطائرات.وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي، إن ألمانيا من بين الدول التي قدمت أكبر دعم لأوكرانيا ماليا وإنسانيا وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة، مشيرا إلى أن الأسلحة الثقيلة التي تم توفيرها بالفعل "حاسمة لتطور الصراع في شرق أوكرانيا، وبفضلها أصبحت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أرضها على نحو ملحوظ للغاية".يذكر أن بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات، كان قد أثار غضب الولايات المتحدة، حسب "دي ويلت".يشير المقال إلى أنه في نظر إدارة جو بايدن، فإن مسار شولتز غير الحاسم ليس مجرد اختلاف في الأسلوب، والآن تتساءل واشنطن عن الولاء الأساسي للمستشار الألماني لكييف.يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
شولتز يتمسك برفض اتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات لأوكرانيا
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز موقف حكومته الرافض لاتخاذ مسارات منفردة بشأن توريد دبابات قتالية لأوكرانيا.
ونقلت شبكة
"دويتش فيله" شولتس قوله إن الائتلاف الحاكم في برلين بزعامته مجمع على الموقف من تسليح أوكرانيا ومواصلة دعمها بالمدفعية ومضادات الطائرات.
وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي، إن ألمانيا من بين الدول التي قدمت أكبر دعم لأوكرانيا ماليا وإنسانيا وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة، مشيرا إلى أن الأسلحة الثقيلة التي تم توفيرها بالفعل "حاسمة لتطور الصراع في شرق أوكرانيا، وبفضلها أصبحت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أرضها على نحو ملحوظ للغاية".
ورد المستشار الألماني على سؤال حول الدبابات القتالية التي تطلبها الحكومة الأوكرانية، حيث قال "نتمسك بالموقف الذي اتخذته الحكومة الألمانية منذ البداية، وسيظل هذا موقفنا في المستقبل أيضا، وهو عدم اتخاذا قرارات ألمانية منفردة في هذا الشأن".
يذكر أن بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات، كان قد أثار غضب الولايات المتحدة، حسب "دي ويلت".
يشير المقال إلى أنه في نظر إدارة جو بايدن، فإن مسار شولتز غير الحاسم ليس مجرد اختلاف في الأسلوب، والآن تتساءل واشنطن عن الولاء الأساسي للمستشار الألماني لكييف.
يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.