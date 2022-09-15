https://sputnikarabic.ae/20220915/صهيب-المزريقي-رسالتنا-لقيس-سعيد-تناولت-الوضع-الاجتماعي-المتأزم-في-البلاد-1067801192.html

صهيب المزريقي: رسالتنا لقيس سعيد تناولت الوضع الاجتماعي المتأزم في البلاد

صهيب المزريقي: رسالتنا لقيس سعيد تناولت الوضع الاجتماعي المتأزم في البلاد

قال القيادي بحركة البعث التونسية صهيب المزريقي، إن الوضع الاجتماعي في البلاد متأزم خاصة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار ونقص بعض المواد الغذائية الأساسية مثل... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T18:32+0000

2022-09-15T18:32+0000

2022-09-15T18:32+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه وأمام تغول اللوبيات المحتكرة والرأسمالية المرتبطة بالأجانب التي تبحث حصر تونس في زاوية الإفلاس وهذا لا يخدم إلا أعداء الشعب في الداخل والخارج.وأشار إلى أن الحل اليوم يكمن أساسا في محاربة الفاسدين والمحتكرين والضرب بيد من جديد أمام من تسول له نفسه التلاعب بالشعب التونسي وإرادته وقوته الاجتماعية وهذا لا يتم إلا عبر قوانين صارمة وجهاز تنفيذي قوي وعادل ويجب أن يعقبه رؤية استراتيجية اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتداخلة.وأكد المزريقي أن الحركة وجهت رسالة للرئيس قيس سعيد تضمنت ضرورة اتخاذ "إجراءات اقتصادية عاجلة، قصد تشغيل المعطلين وطمأنة الشباب الذي أصبحت كل آماله معلقة بالهجرة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الحد من سطوة المحتكرين والسماسرة في الترفيع الجنوني للأسعار، على أن يتم ذلك بطريقة مدروسة وليس ارتجالية واعتباطية”. وبالنسبة لملف الهجرة والإرهاب، فإن فتحه حق وواحب من ناحية كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المتورطين في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر.وأما عن الجزء الأخير من الرسالة فقد تعلق بأهم النقاط التي تصورتها الحركة للقانون الانتخابي لضمان انتخابات نزيهة وشفافة. وتضمنت:- القطع مع النظام السابق لضمان برلمان متوازن ومتناسق.- بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية، تضمن البت في الجنح والجرائم الانتخابية بكل مراحل التقاضي (ابتدائي واستئناف وتعقيب) في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.- سن قانون ينظم نشاط مؤسسات سبر الآراء ليضمن مصداقيتها ويثمن دورها.- ضرورة التدقيق في المترشحين من الناحية العدلية حتى نضمن نواب نزهاء وشرفاء.- مراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات خاصة التمويلات الخارجية. - مراجعة قانون منح تأشيرات للأحزاب ومراقبة النظم الداخلية للأحزاب المتشابهة والتي قد يتسلل التطرف إلى بعضها.- تقليص عدد نواب مجلس نواب الشعب، بحيث يكون نائب واحد على كل 100 ألف ساكن وبالنسبة لمجلس الجهات والأقاليم يجب أن يكون منتخبا انتخابا عاما حرا ومباشرا.- النائب الذي يهمل أداء واجبه ولا يدافع عما التزم به أو تتعلق به تهم فساد تُمضى عريضة في شأنه على الأقل من 10% من الناخبين بدائرته وتبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة و تدعو إلى انتخابات جديدة على مستوى الدائرة.- الانتخاب يكون مزدوج (قائمات/أفراد).- الانتخاب يكون على دورتين.- التزكيات بالنسبة للأفراد (تزكيات معرفة بالإمضاء).- شرط التصريح بالممتلكات قبل الترشح.- شرط الإبراء الجبائي والضريبي.- ضرورة مراجعة مشكل رسم الدوائر الانتخابية خاصة وأن المعتمديات ليست متكافئة من الناحية السكانية.

https://sputnikarabic.ae/20220915/الرئيس-التونسي-نظام-الاقتراع-الجديد-ليس-فيه-إقصاء-لأحد-1067800277.html

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