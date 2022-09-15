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https://sputnikarabic.ae/20220915/طاجيكستان-تشارك-في-تدريبات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-قيرغيزستان-1067766020.html
طاجيكستان تشارك في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان
طاجيكستان تشارك في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان
قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الوحدات العسكرية في طاجيكستان أكدت عزمها على المشاركة في تدريبات منظمة معاهدة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:11+0000
2022-09-15T09:11+0000
روسيا
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وأضاف سيدوروف: "لقد تحدثت مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في طاجيكستان، وتلقينا تأكيدا كتابيا بأن وحدة القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان ستشارك في التدريبات على أراضي جمهورية قيرغيزستان، سنشارك بشكل مشترك في التدريبات الجارية في ملعب تدريب إديلويس [في قيرغيزستان]".هذا وستقام تدريبات القيادة والأركان "الإخوة المتماسكة - 2022" في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول. وتشارك فيها وحدات حفظ السلام المكونة من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.في 14 سبتمبر/أيلول، اندلعت مناوشات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان. وبحسب الجانب القيرغيزستاني، دخل حرس الحدود من طاجيكستان في قسم غير موصوف من الحدود بالقرب من منطقة بولاك باشي في منطقة باتكين بمنطقة باتكين في قيرغيزستان و "اتخذوا مواقع قتالية". وفي الوقت نفسه، أفاد المركز الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان أن حرس الحدود القرغيزستانيين أطلقوا النار على نقطة الحدود الطاجيكستانية بقذائف الهاون والمدافع الرشاشة وأسلحة نارية أخرى. يبلغ طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان أكثر من 980 كم، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت فيه عشرات المقاطع المتنازع عليها. حتى الآن، تم تحديد أكثر من 660 كيلومترًا بين البلدين والاتفاق عليها في عملية ترسيم الحدود وترسيمها. وفي بعض المناطق، من وقت لآخر، هناك خلافات وصراعات بين السكان المحليين في المناطق الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-لاتخاذ-تدابير-لمنع-الاستفزازات-على-الحدود-بين-البلدين-1067740818.html
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روسيا

طاجيكستان تشارك في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان

09:11 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمراسم افتتاح المناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لقوات الرد السريع، لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجسكاتن
مراسم افتتاح المناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لقوات الرد السريع، لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجسكاتن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الوحدات العسكرية في طاجيكستان أكدت عزمها على المشاركة في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان.
وأضاف سيدوروف: "لقد تحدثت مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في طاجيكستان، وتلقينا تأكيدا كتابيا بأن وحدة القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان ستشارك في التدريبات على أراضي جمهورية قيرغيزستان، سنشارك بشكل مشترك في التدريبات الجارية في ملعب تدريب إديلويس [في قيرغيزستان]".
هذا وستقام تدريبات القيادة والأركان "الإخوة المتماسكة - 2022" في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول. وتشارك فيها وحدات حفظ السلام المكونة من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
روسيا تدعو قرغيزستان وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين
أمس, 15:06 GMT
في 14 سبتمبر/أيلول، اندلعت مناوشات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان. وبحسب الجانب القيرغيزستاني، دخل حرس الحدود من طاجيكستان في قسم غير موصوف من الحدود بالقرب من منطقة بولاك باشي في منطقة باتكين بمنطقة باتكين في قيرغيزستان و "اتخذوا مواقع قتالية".
وفي الوقت نفسه، أفاد المركز الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان أن حرس الحدود القرغيزستانيين أطلقوا النار على نقطة الحدود الطاجيكستانية بقذائف الهاون والمدافع الرشاشة وأسلحة نارية أخرى. يبلغ طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان أكثر من 980 كم، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت فيه عشرات المقاطع المتنازع عليها. حتى الآن، تم تحديد أكثر من 660 كيلومترًا بين البلدين والاتفاق عليها في عملية ترسيم الحدود وترسيمها. وفي بعض المناطق، من وقت لآخر، هناك خلافات وصراعات بين السكان المحليين في المناطق الحدودية.
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