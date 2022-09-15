https://sputnikarabic.ae/20220915/عبد-اللهيان-يوقع-تعهدات-عضوية-إيران-الدائمة-بمنظمة-شنغهاي-للتعاون-1067760148.html
عبد اللهيان يوقع تعهدات عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون
عبد اللهيان يوقع تعهدات عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون
وقع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لبلاده في منظمة شنغهاي للتعاون. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:06+0000
2022-09-15T07:06+0000
2022-09-15T07:06+0000
إيران
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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن توقيع المذكرة جاء في أثناء حضور عبد اللهيان قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة الوفد الايراني عالي المستوى.وغرد عبد اللهيان بعد توقيع المذكرة: "لقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة و غيرها، فقد قدم الأمين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لإيران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما".وفي وقت سابق، وافق أعضاء منظمة شنغهاي على الانضمام الدائم لإيران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبية.في السياق ذاته، وصل الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية كبرى تم إنشاؤها عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004، كما انضمت إيران وباكستان والهند وأفغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت بيلاروسيا كذلك بصفة مراقب فيما بعد، فيما أصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين عام 2016.
إيران
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إيران, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان يوقع تعهدات عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون
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وقع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لبلاده في منظمة شنغهاي للتعاون.
وقالت وكالة
"إرنا" الإيرانية إن توقيع المذكرة جاء في أثناء حضور عبد اللهيان قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة الوفد الايراني عالي المستوى.
وغرد عبد اللهيان بعد توقيع المذكرة: "لقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة و غيرها، فقد قدم الأمين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لإيران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما".
وفي وقت سابق، وافق أعضاء منظمة شنغهاي على الانضمام الدائم لإيران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبية.
في السياق ذاته، وصل الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية كبرى تم إنشاؤها عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004، كما انضمت إيران وباكستان والهند وأفغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت بيلاروسيا كذلك بصفة مراقب فيما بعد، فيما أصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين عام 2016.