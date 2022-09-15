https://sputnikarabic.ae/20220915/عقيلة-صالح-يهاجم-المجلس-الرئاسي-ويتفق-مع-المشري-على-استبعاد-شروط-الترشح-للرئاسة-من-مشروع-الدستور-1067788407.html

عقيلة صالح يهاجم المجلس الرئاسي ويتفق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور

عقيلة صالح يهاجم المجلس الرئاسي ويتفق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن "المجلس الرئاسي لا يمكنه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات"، داعيًا إياه إلى التقيد باختصاصاته. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T13:05+0000

2022-09-15T13:05+0000

2022-09-15T13:05+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف عقيلة، خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي، أن "المجلس الرئاسي يلمح ويهدد، وإذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية".وتابع: "أقول عهد منح الدستور للشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تُنتخب من الشعب لوضع دستور يستفتى عليه"، مردفا: "الرئاسي منحاز إلى الحكومة منتهية الولاية (الوحدة الوطنية) برئاسة الدبيبة، ولم يلتفت إلى قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة جديدة".وأوضح عقيلة صالح، أن "الجمعية العمومية للمحكمة العليا، رشّحت عبد الله أبورزيزة لمنصب رئيس المحكمة، ومجلس الدولة قام بتزكيته، وسيتم التصويت على تكليفه لاحقا".كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.وقال صالح، إنه "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين"، مضيفا: أن "الأمر يُـترك للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، برعاية الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220915/أمريكا-تحث-القادة-الليبيين-على-الوفاء-بوعودهم-وإنهاء-العمل-على-خارطة-طريق-للانتخابات-1067776455.html

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