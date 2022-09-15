https://sputnikarabic.ae/20220915/علماء-روس-يطورون-جهازا-لترميم-تشوهات-الجمجمة-باستخدام-التيتانيوم-1067763235.html
علماء روس يطورون جهازا لترميم تشوهات الجمجمة باستخدام التيتانيوم
علماء روس يطورون جهازا لترميم تشوهات الجمجمة باستخدام التيتانيوم
سيطور علماء من مدينة سامارا الروسية جهازًا للمؤسسات الطبية سيقلل من تكلفة الجراحة التجميلية لتصحيح عيوب الجمجمة، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية في جامعة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:21+0000
2022-09-15T08:21+0000
2022-09-15T08:21+0000
روسيا
علوم
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وأوضح بيان الجامعة: "علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، وبالاشتراك مع زملائهم من جامعة سامارا الطبية الحكومية، سيطورون جهازًا للمؤسسات الطبية سيقلل بشكل كبير من تكلفة رأب القحف والجراحة التجميلية لتصحيح عيوب الجمجمة الناجمة عن إصابات الدماغ الرضحية أو عمليات جراحة الأعصاب".وأردف البيان: "بمساعدة الجهاز سيكون من الممكن إنشاء غرسات تيتانيوم مخصصة بسرعة مباشرة في المؤسسة الطبية، ما يجعلها أرخص من خلال طريقة التشكيل الإضافي من الفراغات المصنوعة من ألواح التيتانيوم".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا صيانة معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل شراء هذه المعدات وصيانتها واستخدامها أمرًا غير مربح للمؤسسة الطبية، ولذلك يتعين على الأطباء طلب عمليات الزرع من مؤسسة متخصصة".وتجدر الإشارة إلى أنه حتى موظفي المؤسسة الطبية سيتمكنون من العمل مع البرنامج بعد اجتياز التدريب المناسب.وفقًا لبيتروف، لا توجد مثل هذه الأجهزة الطبية في روسيا أو في العالم حتى الآن، وفي المستقبل، يخطط العلماء للحصول على براءة اختراع لتطويرها، ووفقًا للحسابات الأولية، ستبلغ تكلفة التثبيت حوالي 3 ملايين روبل، بينما تكلف أرخص طابعة ثلاثية الأبعاد تسمح بتثبيت غرسات التيتانيوم المخصصة حوالي 7.5 مليون روبل.ومن المقرر إنشاء نموذج تجريبي بحلول نهاية عام 2022.
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روسيا, علوم
علماء روس يطورون جهازا لترميم تشوهات الجمجمة باستخدام التيتانيوم
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سيطور علماء من مدينة سامارا الروسية جهازًا للمؤسسات الطبية سيقلل من تكلفة الجراحة التجميلية لتصحيح عيوب الجمجمة، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية في جامعة "سامارا" اليوم الخميس.
وأوضح بيان الجامعة: "علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، وبالاشتراك مع زملائهم من جامعة سامارا الطبية الحكومية، سيطورون جهازًا للمؤسسات الطبية سيقلل بشكل كبير من تكلفة رأب القحف والجراحة التجميلية لتصحيح عيوب الجمجمة الناجمة عن إصابات الدماغ الرضحية أو عمليات جراحة الأعصاب".
وأردف البيان: "بمساعدة الجهاز سيكون من الممكن إنشاء غرسات تيتانيوم مخصصة بسرعة مباشرة في المؤسسة الطبية، ما يجعلها أرخص من خلال طريقة التشكيل الإضافي من الفراغات المصنوعة من ألواح التيتانيوم".
وقال مدير المشروع إيليا بيتروف: "حاليًا، يتم عادةً إجراء عمليات زرع التيتانيوم الشخصية لاستبدال الأجزاء المفقودة من أنسجة العظام باستخدام تقنيات مضافة على طابعات ثلاثية الأبعاد باهظة الثمن ومن مسحوق تيتانيوم باهظ الثمن، والذي يكلف حوالي 7-8 مرات أكثر من لوح تيتانيوم من نفس الوزن".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا صيانة معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل شراء هذه المعدات وصيانتها واستخدامها أمرًا غير مربح للمؤسسة الطبية، ولذلك يتعين على الأطباء طلب عمليات الزرع من مؤسسة متخصصة".
تم توضيح أنه من المخطط استخدام صفائح سبائك التيتانيوم المحلية من ماركة "في تي 6"، والتي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الطيران في روسيا كمواد خام.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى موظفي المؤسسة الطبية سيتمكنون من العمل مع البرنامج بعد اجتياز التدريب المناسب.
وفقًا لبيتروف، لا توجد مثل هذه الأجهزة الطبية في روسيا أو في العالم حتى الآن، وفي المستقبل، يخطط العلماء للحصول على براءة اختراع لتطويرها، ووفقًا للحسابات الأولية، ستبلغ تكلفة التثبيت حوالي 3 ملايين روبل، بينما تكلف أرخص طابعة ثلاثية الأبعاد تسمح بتثبيت غرسات التيتانيوم المخصصة حوالي 7.5 مليون روبل.
ومن المقرر إنشاء نموذج تجريبي بحلول نهاية عام 2022.