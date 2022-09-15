https://sputnikarabic.ae/20220915/علماء-روس-يطورون-جهازا-لترميم-تشوهات-الجمجمة-باستخدام-التيتانيوم-1067763235.html

علماء روس يطورون جهازا لترميم تشوهات الجمجمة باستخدام التيتانيوم

علماء روس يطورون جهازا لترميم تشوهات الجمجمة باستخدام التيتانيوم

سيطور علماء من مدينة سامارا الروسية جهازًا للمؤسسات الطبية سيقلل من تكلفة الجراحة التجميلية لتصحيح عيوب الجمجمة، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية في جامعة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T08:21+0000

2022-09-15T08:21+0000

2022-09-15T08:21+0000

روسيا

علوم

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وأوضح بيان الجامعة: "علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، وبالاشتراك مع زملائهم من جامعة سامارا الطبية الحكومية، سيطورون جهازًا للمؤسسات الطبية سيقلل بشكل كبير من تكلفة رأب القحف والجراحة التجميلية لتصحيح عيوب الجمجمة الناجمة عن إصابات الدماغ الرضحية أو عمليات جراحة الأعصاب".وأردف البيان: "بمساعدة الجهاز سيكون من الممكن إنشاء غرسات تيتانيوم مخصصة بسرعة مباشرة في المؤسسة الطبية، ما يجعلها أرخص من خلال طريقة التشكيل الإضافي من الفراغات المصنوعة من ألواح التيتانيوم".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا صيانة معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل شراء هذه المعدات وصيانتها واستخدامها أمرًا غير مربح للمؤسسة الطبية، ولذلك يتعين على الأطباء طلب عمليات الزرع من مؤسسة متخصصة".وتجدر الإشارة إلى أنه حتى موظفي المؤسسة الطبية سيتمكنون من العمل مع البرنامج بعد اجتياز التدريب المناسب.وفقًا لبيتروف، لا توجد مثل هذه الأجهزة الطبية في روسيا أو في العالم حتى الآن، وفي المستقبل، يخطط العلماء للحصول على براءة اختراع لتطويرها، ووفقًا للحسابات الأولية، ستبلغ تكلفة التثبيت حوالي 3 ملايين روبل، بينما تكلف أرخص طابعة ثلاثية الأبعاد تسمح بتثبيت غرسات التيتانيوم المخصصة حوالي 7.5 مليون روبل.ومن المقرر إنشاء نموذج تجريبي بحلول نهاية عام 2022.

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