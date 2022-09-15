https://sputnikarabic.ae/20220915/عون-متفائل-بترسيم-قريب-للحدود-البحرية-الجنوبية--لكن-هل-الواقع-يسمح-بذلك--1067789250.html
عون متفائل بترسيم قريب للحدود البحرية الجنوبية.. لكن هل الواقع يسمح بذلك؟
عون متفائل بترسيم قريب للحدود البحرية الجنوبية.. لكن هل الواقع يسمح بذلك؟
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطا متقدما "حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:14+0000
2022-09-15T13:14+0000
2022-09-15T13:14+0000
راديو
نافذة على لبنان
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عون متفائل بترسيم قريب للحدود البحرية الجنوبية ..لكن هل الواقع يسمح بذلك؟
عون متفائل بترسيم قريب للحدود البحرية الجنوبية ..لكن هل الواقع يسمح بذلك؟
وقال عون في تصريحات يوم الأربعاء الماضي إن "ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
راديو, نافذة على لبنان, аудио
عون متفائل بترسيم قريب للحدود البحرية الجنوبية.. لكن هل الواقع يسمح بذلك؟
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطا متقدما "حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في مياهه".
وقال عون في تصريحات يوم الأربعاء الماضي إن "ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"يبدو أن الأمرين الرئيسيين اللذين حققا هذا التفاؤل للجانب اللبناني، هو استجابة العدو الإسرائيلي لمطلبين لبنانيين أساسيين، الأول المتعلق بالخط 23 من غير انحراف أو التواء، والثاني المتعلق بحقل قانا، وهذه الاستجابة اعتبرها الجانب اللبناني كسبا وانتصارا له في المفاوضات".
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان في حديث لبرنامجنا: "إنه من الصعوبة لكن ليس من الاستحالة، أن تنجز عملية الترسيم في عهد الرئيس ميشال عون، لأسباب متعددة، منها ربما التمنع الأمريكي عن إعطاء ميشال عون أي مكسب قبل مغادرته القصر الجمهوري، بالإضافة إلى التعقيدات الداخلية والانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد شهرين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..