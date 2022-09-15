https://sputnikarabic.ae/20220915/غازبروم-لا-أحد-يمكنه-تعويض-إمدادات-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1067778831.html
غازبروم: لا أحد يمكنه تعويض إمدادات الغاز الروسي في أوروبا
غازبروم: لا أحد يمكنه تعويض إمدادات الغاز الروسي في أوروبا
قال أوليغ أكسيوتين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، إن الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط "سيل سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل البلاد. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:51+0000
2022-09-15T10:51+0000
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روسيا
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وقال أكسيوتين خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز اليوم الخميس: "شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد".وذكرت غازبروم في بيان لها اليوم: "لا يمكن لأي بلد، باستثناء روسيا، أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي موارد سيبيريا ويامال وتقدم شروط تسليم قابلة للمقارنة".وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار وفي الساعة 10.23 بتوقيت موسكو، ارتفعت بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20220915/اليابان-تزيد-وارداتها-من-الغاز-الروسي-3-أضعاف-1067760253.html
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روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
غازبروم: لا أحد يمكنه تعويض إمدادات الغاز الروسي في أوروبا
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قال أوليغ أكسيوتين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، إن الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط "سيل سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل البلاد.
وقال أكسيوتين خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز اليوم الخميس: "شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد".
"وهذا يشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الروسي في السوق الصينية".
وذكرت غازبروم في بيان لها اليوم: "لا يمكن لأي بلد، باستثناء روسيا، أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي موارد سيبيريا ويامال وتقدم شروط تسليم قابلة للمقارنة".
وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".
حسب مؤشر
أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار وفي الساعة 10.23 بتوقيت موسكو، ارتفعت بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.