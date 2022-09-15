عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/غازبروم-لا-أحد-يمكنه-تعويض-إمدادات-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1067778831.html
غازبروم: لا أحد يمكنه تعويض إمدادات الغاز الروسي في أوروبا
غازبروم: لا أحد يمكنه تعويض إمدادات الغاز الروسي في أوروبا
قال أوليغ أكسيوتين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، إن الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط "سيل سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل البلاد. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:51+0000
2022-09-15T10:51+0000
روسيا
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061657062_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_95c303bdc45a52b6b3696d3a02c31798.jpg
وقال أكسيوتين خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز اليوم الخميس: "شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد".وذكرت غازبروم في بيان لها اليوم: "لا يمكن لأي بلد، باستثناء روسيا، أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي موارد سيبيريا ويامال وتقدم شروط تسليم قابلة للمقارنة".وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار وفي الساعة 10.23 بتوقيت موسكو، ارتفعت بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20220915/اليابان-تزيد-وارداتها-من-الغاز-الروسي-3-أضعاف-1067760253.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061657062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_350f60cca87383bf8ea65fe42c0a9274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي

غازبروم: لا أحد يمكنه تعويض إمدادات الغاز الروسي في أوروبا

10:51 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Максим Блинов
تابعنا عبرTelegram
قال أوليغ أكسيوتين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، إن الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط "سيل سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل البلاد.
وقال أكسيوتين خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز اليوم الخميس: "شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد".
"وهذا يشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الروسي في السوق الصينية".
وذكرت غازبروم في بيان لها اليوم: "لا يمكن لأي بلد، باستثناء روسيا، أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي موارد سيبيريا ويامال وتقدم شروط تسليم قابلة للمقارنة".
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
اليابان تزيد وارداتها من الغاز الروسي 3 أضعاف
07:10 GMT
وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".
حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار وفي الساعة 10.23 بتوقيت موسكو، ارتفعت بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала