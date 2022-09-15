غوتيريش: تهديد الصحفيين يمثل تهديدا للديمقراطية
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأنظمة الديمقراطية تشهدا تراجعا، مشيرا إلى أن التهديد الذي يتعرض له الإعلاميون يمثل تهديدا للديمقراطية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن المشكلات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام.
وقال غوتيريش إن العاملين في مجال الإعلام يتعرضون للاعتقالات والعنف الجسدي دون أن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.
Across the world, democracy is backsliding.— António Guterres (@antonioguterres) September 15, 2022
Media workers face censorship, detention & physical violence, often with impunity.
Without a free press, democracy cannot survive.
Now is the time to stand up for democratic principles & protect the rights of all. #DemocracyDay pic.twitter.com/3ouycAvDOf
ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى زيادة الرقابة على الإعلام، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تمثل ضمانة للديمقراطية.
وقال غوتيريش: دون حرية صحافة لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر.
وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن تهديد حرية الصحافة يمثل تهديدا للديمقراطية.
ولفت إلى أن الوقت قد حان للوقوف معا من أجل الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الجميع.