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https://sputnikarabic.ae/20220915/غوتيريش-تهديد-الصحفيين-يمثل-تهديدا-للديمقراطية-1067766301.html
غوتيريش: تهديد الصحفيين يمثل تهديدا للديمقراطية
غوتيريش: تهديد الصحفيين يمثل تهديدا للديمقراطية
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأنظمة الديمقراطية تشهدا تراجعا، مشيرا إلى أن التهديد الذي يتعرض له الإعلاميون يمثل تهديدا للديمقراطية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:18+0000
2022-09-15T09:18+0000
العالم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن المشكلات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام.وقال غوتيريش إن العاملين في مجال الإعلام يتعرضون للاعتقالات والعنف الجسدي دون أن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى زيادة الرقابة على الإعلام، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تمثل ضمانة للديمقراطية.وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن تهديد حرية الصحافة يمثل تهديدا للديمقراطية.ولفت إلى أن الوقت قد حان للوقوف معا من أجل الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الجميع.
https://sputnikarabic.ae/20220503/في-يومها-العالمي-لماذا-تحتل-الدول-العربية-مراتب-متأخرة-في-حرية-الصحافة؟-1061814773.html
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العالم

غوتيريش: تهديد الصحفيين يمثل تهديدا للديمقراطية

09:18 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأنظمة الديمقراطية تشهدا تراجعا، مشيرا إلى أن التهديد الذي يتعرض له الإعلاميون يمثل تهديدا للديمقراطية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن المشكلات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام.
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وقال غوتيريش إن العاملين في مجال الإعلام يتعرضون للاعتقالات والعنف الجسدي دون أن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.
ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى زيادة الرقابة على الإعلام، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تمثل ضمانة للديمقراطية.

وقال غوتيريش: دون حرية صحافة لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن تهديد حرية الصحافة يمثل تهديدا للديمقراطية.
ولفت إلى أن الوقت قد حان للوقوف معا من أجل الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الجميع.
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