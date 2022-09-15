فرقة "مياس" اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج "أمريكا غوت تالينت"... فيديو
© AFP 2022 / KEVIN WINTERفرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب برنامج "أمريكا غوت تالينت"
© AFP 2022 / KEVIN WINTER
تمكنت فرقة "مياس" اللبنانية من الفوز بلقب "أمريكا غوت تالنت"، بعد عروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أمريكا والعالم.
ونشر الحساب الخاص بالبرنامج على "تويتر" مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "أمريكا غوت تالينت" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.
You voted, now we've crowned our #AGT Season 17 Winner! 🏆 pic.twitter.com/m8VBXzJpZA— America’s Got Talent (@AGT) September 15, 2022
وأطلت "مياس" على جمهورها العالمي واللبناني باللون الأبيض محاولة توزيع رسائل الأمل والفرح والسلام والمحبة، وأظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها.
👏 @mayyasofficial give another jaw-dropping performance. #AGT pic.twitter.com/YXnGAibV8N— America’s Got Talent (@AGT) September 14, 2022
وانتقلت فرقة "ميّاس" إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، الأسبوع الماضي، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وانطلقت حملة دعم لبنانية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "كرمالك يا لبنان".
Mayyas' performance is breathtaking. #AGT pic.twitter.com/vBgWzHVnwp— America’s Got Talent (@AGT) September 7, 2022
وظهرت "مياس" بشكل لافت خلال الموسم الأول من البرنامج الأمريكي بعد أن نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشهيرة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.
GOLDEN BUZZER! @SofiaVergara makes the confetti fall for Mayyas sending them to the #AGT live shows!🎉🎉pic.twitter.com/9eHBHGbZOw— Terry Crews (@terrycrews) June 22, 2022
فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).