عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/فرقة-مياس-اللبنانية-تبهر-العالم-وتفوز-بلقب-برنامج-أمريكا-غوت-تالينت-فيديو-1067765763.html
فرقة "مياس" اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج "أمريكا غوت تالينت"... فيديو
فرقة "مياس" اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج "أمريكا غوت تالينت"... فيديو
تمكنت فرقة "مياس" اللبنانية من الفوز بلقب "أمريكا غوت تالنت"، بعد عروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أمريكا والعالم. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:05+0000
2022-09-15T09:05+0000
أخبار لبنان
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067765033_0:123:3245:1948_1920x0_80_0_0_1e9f8c79df20adb05515d6a47f3e3686.jpg
ونشر الحساب الخاص بالبرنامج على "تويتر" مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "أمريكا غوت تالينت" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.وأطلت "مياس" على جمهورها العالمي واللبناني باللون الأبيض محاولة توزيع رسائل الأمل والفرح والسلام والمحبة، وأظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها.وانتقلت فرقة "ميّاس" إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، الأسبوع الماضي، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وانطلقت حملة دعم لبنانية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "كرمالك يا لبنان".وظهرت "مياس" بشكل لافت خلال الموسم الأول من البرنامج الأمريكي بعد أن نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشهيرة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067765033_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a898da20c2b44fae03e80be4b64e12c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, لبنان
أخبار لبنان, لبنان

فرقة "مياس" اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج "أمريكا غوت تالينت"... فيديو

09:05 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / KEVIN WINTERفرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب برنامج "أمريكا غوت تالينت"
فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب برنامج أمريكا غوت تالينت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / KEVIN WINTER
تابعنا عبرTelegram
تمكنت فرقة "مياس" اللبنانية من الفوز بلقب "أمريكا غوت تالنت"، بعد عروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أمريكا والعالم.
ونشر الحساب الخاص بالبرنامج على "تويتر" مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "أمريكا غوت تالينت" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.
وأطلت "مياس" على جمهورها العالمي واللبناني باللون الأبيض محاولة توزيع رسائل الأمل والفرح والسلام والمحبة، وأظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها.
وانتقلت فرقة "ميّاس" إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، الأسبوع الماضي، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وانطلقت حملة دعم لبنانية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "كرمالك يا لبنان".
وظهرت "مياس" بشكل لافت خلال الموسم الأول من البرنامج الأمريكي بعد أن نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشهيرة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.
فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала