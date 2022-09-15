https://sputnikarabic.ae/20220915/فوائد-الرهن-العقاري-في-أمريكا-تعود-إلى-مستويات-أزمة-2008-1067801939.html
فوائد الرهن العقاري في أمريكا تعود إلى مستويات أزمة 2008
فوائد الرهن العقاري في أمريكا تعود إلى مستويات أزمة 2008
ارتفع متوسط فوائد الرهن العقاري طويلة الأجل في الولايات المتحدة إلى أكثر من 6% هذا الأسبوع، وللمرة الأولى منذ انهيار سوق الإسكان عام 2008 (الأزمة المالية... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:08+0000
2022-09-15T19:08+0000
2022-09-15T19:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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أفادت مؤسسة شراء الرهن العقاري "فريدي ماك"، اليوم الخميس، بأن معدل الفائدة لأجل 30 عاما ارتفع إلى 6.02% من 5.89% الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".تضاعف متوسط السعر طويل المدى منذ عام مضى، وهو الآن عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008، مباشرة بعد انهيار سوق الإسكان الذي تسبب في الركود الكبير. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تهدئة سوق الإسكان الذي ظل ساخنا لسنوات.يُدفع العديد من مشتري المنازل المحتملين بعيدا عن السوق حيث أضافت الفائدة المرتفعة مئات الدولارات إلى أقساط الرهن العقاري الشهرية. تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر متتالية، وفقا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية ذات السعر الثابت لمدة 15 عاما، والتي تحظى بشعبية بين أولئك الذين يتطلعون إلى إعادة تمويل منازلهم، إلى 5.21% من 5.16% الأسبوع الماضي. في هذا الوقت من العام الماضي كان المعدل 2.19%.لا تعكس معدلات الرهن العقاري بالضرورة زيادات سعر الفائدة الفيدرالية، ولكنها تميل إلى تتبع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات. يتأثر ذلك بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك توقعات المستثمرين للتضخم في المستقبل والطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/نمو-التضخم-في-أمريكا-بأكثر-من-المتوقع-رغم-تراجع-أسعار-الوقود-1067682092.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
فوائد الرهن العقاري في أمريكا تعود إلى مستويات أزمة 2008
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ارتفع متوسط فوائد الرهن العقاري طويلة الأجل في الولايات المتحدة إلى أكثر من 6% هذا الأسبوع، وللمرة الأولى منذ انهيار سوق الإسكان عام 2008 (الأزمة المالية العالمية)، ما يهدد بإضعاف قدرة المزيد من الأمريكيين على شراء المنازل في السوق الذي يشهد تباطؤا سريعا.
أفادت مؤسسة شراء الرهن العقاري "فريدي ماك"، اليوم الخميس، بأن معدل الفائدة لأجل 30 عاما ارتفع إلى 6.02% من 5.89% الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
تضاعف متوسط السعر طويل المدى منذ عام مضى، وهو الآن عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008، مباشرة بعد انهيار سوق الإسكان
الذي تسبب في الركود الكبير. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تهدئة سوق الإسكان الذي ظل ساخنا لسنوات.
يُدفع العديد من مشتري المنازل المحتملين بعيدا عن السوق حيث أضافت الفائدة المرتفعة مئات الدولارات إلى أقساط الرهن العقاري الشهرية. تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر متتالية، وفقا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية ذات السعر الثابت لمدة 15 عاما، والتي تحظى بشعبية بين أولئك الذين يتطلعون إلى إعادة تمويل منازلهم
، إلى 5.21% من 5.16% الأسبوع الماضي. في هذا الوقت من العام الماضي كان المعدل 2.19%.
لا تعكس معدلات الرهن العقاري بالضرورة زيادات سعر الفائدة الفيدرالية، ولكنها تميل إلى تتبع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات. يتأثر ذلك بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك توقعات المستثمرين للتضخم في المستقبل والطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية.