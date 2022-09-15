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https://sputnikarabic.ae/20220915/فيدرير-سأعتزل-الشهر-الجاري-الصحة-لم-تعد-تسمح-بتقديم-نفس-المستوى-1067793191.html
فيدرير: سأعتزل الشهر الجاري... الصحة لم تعد تسمح بتقديم نفس المستوى
فيدرير: سأعتزل الشهر الجاري... الصحة لم تعد تسمح بتقديم نفس المستوى
أعلن السويسري روجر فيدرر، مساء اليوم الخميس، أنه سيعتزل التنس، عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:34+0000
2022-09-15T14:34+0000
رياضة
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وقال فيدرر، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها".وفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عامًا، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.هذا وستقام بطولة كأس لافر في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.
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رياضة
رياضة

فيدرير: سأعتزل الشهر الجاري... الصحة لم تعد تسمح بتقديم نفس المستوى

14:34 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / Miguel Medinaلاعب التنس السويسري روجر فيدرير
لاعب التنس السويسري روجر فيدرير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
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أعلن السويسري روجر فيدرر، مساء اليوم الخميس، أنه سيعتزل التنس، عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري.
وقال فيدرر، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها".
وفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عامًا، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.
هذا وستقام بطولة كأس لافر في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.
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