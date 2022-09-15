https://sputnikarabic.ae/20220915/فيدرير-سأعتزل-الشهر-الجاري-الصحة-لم-تعد-تسمح-بتقديم-نفس-المستوى-1067793191.html
فيدرير: سأعتزل الشهر الجاري... الصحة لم تعد تسمح بتقديم نفس المستوى
فيدرير: سأعتزل الشهر الجاري... الصحة لم تعد تسمح بتقديم نفس المستوى
أعلن السويسري روجر فيدرر، مساء اليوم الخميس، أنه سيعتزل التنس، عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:34+0000
2022-09-15T14:34+0000
2022-09-15T14:34+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101463/94/1014639477_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9fcee63093c62795dfbbddf9ff9faed6.jpg
وقال فيدرر، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها".وفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عامًا، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.هذا وستقام بطولة كأس لافر في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101463/94/1014639477_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_35bdf65f6cf6e5da198b0c2c8d924d18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
فيدرير: سأعتزل الشهر الجاري... الصحة لم تعد تسمح بتقديم نفس المستوى
تابعنا عبر
أعلن السويسري روجر فيدرر، مساء اليوم الخميس، أنه سيعتزل التنس، عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري.
وقال فيدرر، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها".
وفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عامًا، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.
هذا وستقام بطولة كأس لافر في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.