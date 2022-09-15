قمة منظمة شنغهاي في سمرقند
15:27 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 15.09.2022)
وتعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Alexander Nemenov
مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / HANDOUTوصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سمرقند في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 14سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / HANDOUT
وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سمرقند في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 14سبتمبر 2022
© AP Photo / Servicio de prensa del presidente de Uzbekistánالرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييوف يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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© AP Photo / Servicio de prensa del presidente de Uzbekistán
الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييوف يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Alexander Nemenov
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Alexander Nemenov
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committeeزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان في إطار لقاء الرئيس شوكت ميرزيوييف، 15 سبتمبر 2022
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© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committee
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان في إطار لقاء الرئيس شوكت ميرزيوييف، 15 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Demyanchuk/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صادر جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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© Sputnik . Alexandr Demyanchuk/Pool/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صادر جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovكلمة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Alexander Nemenov
كلمة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committeeزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان في إطار لقاء الرئيس شوكت ميرزيوييف، 15 سبتمبر 2022
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© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committee
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان في إطار لقاء الرئيس شوكت ميرزيوييف، 15 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovالرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Alexander Nemenov
الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Demyanchuk / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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© Sputnik . Alexandr Demyanchuk/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committeeزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان في إطار لقاء الرئيس شوكت ميرزيوييف، 15 سبتمبر 2022
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© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committee
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان في إطار لقاء الرئيس شوكت ميرزيوييف، 15 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Foreign Ministry of Uzbekistan الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييوف يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Foreign Ministry of Uzbekistan
الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييوف يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Alexander Nemenov
مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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© Sputnik/
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية