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https://sputnikarabic.ae/20220915/لابيد-مخاطبا-ابن-زايد-خلال-لقائهما-في-القدس-يا-صديقي-معا-نغير-وجه-الشرق-الأوسط-صور-1067799755.html
لابيد مخاطبا ابن زايد خلال لقائهما في القدس: يا صديقي.. "معا نغير وجه الشرق الأوسط".. صور
لابيد مخاطبا ابن زايد خلال لقائهما في القدس: يا صديقي.. "معا نغير وجه الشرق الأوسط".. صور
التقى وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في مدينة القدس وعقدا اجتماعا ثنائيا ثم مشتركا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T17:16+0000
2022-09-15T17:16+0000
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إسرائيل
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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "لابيد استضاف اليوم، عبد الله بن زايد، في مكتبه بالقدس".وأضاف أنه جرى عقد اجتماع فردي تلاه اجتماع موسع بمشاركة عددا من الوزارء والمسؤولين البارزين من كلا الجانبين.وأوضح أنه خلال الاجتماع "ناقش الجانبان تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على الاستقرار الإقليمي وازدهار الدول والأمن لجميع سكان المنطقة".وبعد الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك، رحب خلاله لابيد بابن زايد قائلا: "أهلا وسهلا بك في إسرائيل، يا صديقي".وأردف: "التعاون بين بلدينا يتقدم بوتيرة مدهشة".ووصل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية بصحبة وفد اقتصادي تزامناً مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20220915/مشهد-سيبقى-محفورا-بالذاكرة-إسرائيل-تعلق-على-زيارة-وزير-الخارجية-الإماراتي-لمتحف-ياد-فاشيمفيديو-1067793690.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل

لابيد مخاطبا ابن زايد خلال لقائهما في القدس: يا صديقي.. "معا نغير وجه الشرق الأوسط".. صور

17:16 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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التقى وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في مدينة القدس وعقدا اجتماعا ثنائيا ثم مشتركا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "لابيد استضاف اليوم، عبد الله بن زايد، في مكتبه بالقدس".
وأضاف أنه جرى عقد اجتماع فردي تلاه اجتماع موسع بمشاركة عددا من الوزارء والمسؤولين البارزين من كلا الجانبين.
وأوضح أنه خلال الاجتماع "ناقش الجانبان تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على الاستقرار الإقليمي وازدهار الدول والأمن لجميع سكان المنطقة".
وبعد الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك، رحب خلاله لابيد بابن زايد قائلا: "أهلا وسهلا بك في إسرائيل، يا صديقي".
وتابع "هذه زيارة لصديق حميم وعزيز يمكن التحدث معه عن كل شيء. نغير معا وجه الشرق الأوسط".
وأردف: "التعاون بين بلدينا يتقدم بوتيرة مدهشة".
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.. إسرائيل تعلق على زيارة وزير الخارجية الإماراتي لمتحف "ياد فاشيم"..فيديو
14:46 GMT
ووصل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية بصحبة وفد اقتصادي تزامناً مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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