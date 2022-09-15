عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/لافروف-روسيا-والصين-تواصلان-تنسيق-أعمالهما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المقبلة-1067800075.html
لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف أن روسيا والصين ستواصلان تنسيق إجراءاتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T17:30+0000
2022-09-15T17:31+0000
روسيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار روسيا اليوم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع بافيل زاروبين، نشرها عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الخميس "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي، وليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".وشدد لافروف على "أنه أمر رائع، كعادته، أن يتم تنظيم هذه المحادثات دائمًا بطريقة تشبه الأعمال التجارية، وتحديدا مع مناقشة المهام التي تواجه الوزارات والإدارات ذات الصلة، وهذا هو الحال هذه المرة أيضا".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الصين
روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الصين

لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة

17:30 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 15.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف أن روسيا والصين ستواصلان تنسيق إجراءاتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك.
وقال لافروف في مقابلة مع بافيل زاروبين، نشرها عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الخميس "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي، وليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".
ووصف لافروف المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأنها ممتازة.
وشدد لافروف على "أنه أمر رائع، كعادته، أن يتم تنظيم هذه المحادثات دائمًا بطريقة تشبه الأعمال التجارية، وتحديدا مع مناقشة المهام التي تواجه الوزارات والإدارات ذات الصلة، وهذا هو الحال هذه المرة أيضا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала