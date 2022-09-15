https://sputnikarabic.ae/20220915/لافروف-روسيا-والصين-تواصلان-تنسيق-أعمالهما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المقبلة-1067800075.html
لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف أن روسيا والصين ستواصلان تنسيق إجراءاتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T17:30+0000
2022-09-15T17:30+0000
2022-09-15T17:31+0000
روسيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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الصين
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وقال لافروف في مقابلة مع بافيل زاروبين، نشرها عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الخميس "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي، وليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".وشدد لافروف على "أنه أمر رائع، كعادته، أن يتم تنظيم هذه المحادثات دائمًا بطريقة تشبه الأعمال التجارية، وتحديدا مع مناقشة المهام التي تواجه الوزارات والإدارات ذات الصلة، وهذا هو الحال هذه المرة أيضا".
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روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الصين
روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الصين
لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
17:30 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف أن روسيا والصين ستواصلان تنسيق إجراءاتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك.
وقال لافروف في مقابلة مع بافيل زاروبين، نشرها عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الخميس "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي، وليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".
ووصف لافروف المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأنها ممتازة.
وشدد لافروف على "أنه أمر رائع، كعادته، أن يتم تنظيم هذه المحادثات دائمًا بطريقة تشبه الأعمال التجارية، وتحديدا مع مناقشة المهام التي تواجه الوزارات والإدارات ذات الصلة، وهذا هو الحال هذه المرة أيضا".