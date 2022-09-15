مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.. إسرائيل تعلق على زيارة وزير الخارجية الإماراتي لمتحف "ياد فاشيم"..فيديو
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
© Sputnik . Sergey Pyatakov/
علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لمتحف "ياد فاشيم"، اليوم الخميس.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها أن زيارة عبد الله بن زايد آل نهيان لمؤسسة "ياد فاشيم"، أو متحف تخليد ذكرى الكارثة والبطولة في القدس، مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإماراتي وضع إكليلا من الزهور في المتحف الإسرائيلي.
مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة! بمؤسسة ياد فاشيم لتخليد ذكرى الكارثة والبطولة في اورشليم🇮🇱 اليوم معالي الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات 🇦🇪يضع اكليلا من الزهور في ذكرى 6 ملايين يهودي من ضحايا المحرقة النازية. سلام وتعايش واحترام متبادل@BarakRavid— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 15, 2022
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وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قد وصل، مساء الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".
وأضافت أن وفدا رسميا اقتصاديا رفيع المستوى رافق وزير الخارجية الإماراتي في زيارته التي تأتي بالتزامن "مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".
אנו מקבלים בישראל בזרועות פתוחות ובלב פתוח, את שר החוץ של איחוד האמירויות, השייח' עבדאללה בן זאיד אאל נהיאן. אנו שמחים לציין את ביקורו במדינת ישראל, שנתיים לאחר החתימה על הסכמי אברהם המהפכניים. 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/7S7MFjhHjv— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 15, 2022
ومن المقرر أن يبحث عبد الله بن زايد خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية"، وفق الوكالة.
من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "وصل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، في أول زيارة له في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.