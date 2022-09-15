https://sputnikarabic.ae/20220915/مشهد-سيبقى-محفورا-بالذاكرة-إسرائيل-تعلق-على-زيارة-وزير-الخارجية-الإماراتي-لمتحف-ياد-فاشيمفيديو-1067793690.html

مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.. إسرائيل تعلق على زيارة وزير الخارجية الإماراتي لمتحف "ياد فاشيم"..فيديو

مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.. إسرائيل تعلق على زيارة وزير الخارجية الإماراتي لمتحف "ياد فاشيم"..فيديو

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لمتحف "ياد فاشيم"، اليوم الخميس. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T14:46+0000

2022-09-15T14:46+0000

2022-09-15T14:46+0000

إسرائيل

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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها أن زيارة عبد الله بن زايد آل نهيان لمؤسسة "ياد فاشيم"، أو متحف تخليد ذكرى الكارثة والبطولة في القدس، مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة.وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإماراتي وضع إكليلا من الزهور في المتحف الإسرائيلي.وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قد وصل، مساء الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".وأضافت أن وفدا رسميا اقتصاديا رفيع المستوى رافق وزير الخارجية الإماراتي في زيارته التي تأتي بالتزامن "مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".ومن المقرر أن يبحث عبد الله بن زايد خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية"، وفق الوكالة.من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "وصل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، في أول زيارة له في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.

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