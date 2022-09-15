https://sputnikarabic.ae/20220915/مصرع-9-أشخاص-وإصابة-20-آخرين-إثر-حادث-تدافع-في-غواتيمالا-1067796000.html
مصرع 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر حادث تدافع في غواتيمالا
مصرع 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر حادث تدافع في غواتيمالا
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث تدافع خلال حفل موسيقي نُظم في المنطقة التاسعة في "كيتسالتينانجو" جنوب غربي غواتيمالا، وذلك بمناسبة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "الصليب الأحمر في غواتيمالا"، اليوم، أن "9 أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 20 آخرون جراء هذا الحادث".من جانبها، قالت إذاعة "ستريو 100 نوتيسياس" المحلية، إن "من بين القتلى، قاصران أحدهما يبلغ من العمر 12 عاماً والآخر 17 عاما".وذكر أن "الحادثة وقعت خلال حفل موسيقي تم تنظيمه بمناسبة استقلال البلاد".و نالت غواتيمالا استقلالها عن إسبانيا في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر لعام 1821.يُشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا الحفل بعدما ألغت السلطات هذه المناسبة مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20220730/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-غواتيمالا-قرب-الحدود-المكسيكية-1065776360.html
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مصرع 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر حادث تدافع في غواتيمالا
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث تدافع خلال حفل موسيقي نُظم في المنطقة التاسعة في "كيتسالتينانجو" جنوب غربي غواتيمالا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر موقع "الصليب الأحمر في غواتيمالا"، اليوم، أن "9 أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 20 آخرون جراء هذا الحادث".
من جانبها، قالت إذاعة "ستريو 100 نوتيسياس" المحلية، إن "من بين القتلى، قاصران أحدهما يبلغ من العمر 12 عاماً والآخر 17 عاما".
وذكر أن "الحادثة وقعت خلال حفل موسيقي تم تنظيمه بمناسبة استقلال البلاد".
و نالت غواتيمالا
استقلالها عن إسبانيا في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر لعام 1821.
يُشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا الحفل بعدما ألغت السلطات هذه المناسبة مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.