https://sputnikarabic.ae/20220915/مفاوضات-إحياء-الاتفاق-النووي-مع-إيران-إلى-طريق-مسدود-1067783159.html
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. إلى "طريق مسدود"
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. إلى "طريق مسدود"
تناقش الحلقة التصريح المفاجئ لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني وصل إلى "طريق مسدود"، حسب وصفه. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:30+0000
2022-09-15T11:30+0000
2022-09-15T11:30+0000
راديو
بانوراما
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مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. إلى "طريق مسدود"
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. إلى "طريق مسدود"
وفي لقاء صحفي، أوضح المسؤول الأوروبي، أنه في الشهرين الماضيين "كانت المقترحات متقاربة، لكنها لم تعد كذلك بعد الصيف، بل باتت متباعدة".من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "أبدت مراراً الإرادة والنيات الحسنة للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستقر. وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف طهران". معتبرًا أن العائق الوحيد أمام التوصل إلى الاتفاق في الوضع الراهن هو الافتقار إلى الواقعية وانعدام الإرادة من جانب الولايات المتحدة"، حسب تعبيره.رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك، عماد أبشناس، أوضح أن كلام بوريل يعكس الإرادة الأمريكية، الهادفة لتأجيل الإتفاق النووي إلى ما بعد الإنتخابات في الولايات المتحدة.ولفت أبشناس، إلى فقدان المجموعة الأوروبية لقرارها السياسي المستقل، معتبرًا ان طهران ما تزال ملتزمة بموقفها، بصرف النظر عن أبعاد تصريحات المسؤول الأوروبي.التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. إلى "طريق مسدود"
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تناقش الحلقة التصريح المفاجئ لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني وصل إلى "طريق مسدود"، حسب وصفه.
وفي لقاء صحفي، أوضح المسؤول الأوروبي، أنه في الشهرين الماضيين "كانت المقترحات متقاربة، لكنها لم تعد كذلك بعد الصيف، بل باتت متباعدة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "أبدت مراراً الإرادة والنيات الحسنة للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستقر. وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف طهران". معتبرًا أن العائق الوحيد أمام التوصل إلى الاتفاق في الوضع الراهن هو الافتقار إلى الواقعية وانعدام الإرادة من جانب الولايات المتحدة"، حسب تعبيره.
رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك، عماد أبشناس، أوضح أن كلام بوريل يعكس الإرادة الأمريكية، الهادفة لتأجيل الإتفاق النووي إلى ما بعد الإنتخابات في الولايات المتحدة.
ولفت أبشناس، إلى فقدان المجموعة الأوروبية لقرارها السياسي المستقل، معتبرًا ان طهران ما تزال ملتزمة بموقفها، بصرف النظر عن أبعاد تصريحات المسؤول الأوروبي.
التفاصيل في الملف الصوتي...