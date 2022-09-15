https://sputnikarabic.ae/20220915/مقتل-العشرات-في-انفجار-شاحنة-وقود-غربي-الكونغو-الديمقراطية-1067782389.html
مقتل العشرات في انفجار شاحنة وقود غربي الكونغو الديمقراطية
مقتل العشرات في انفجار شاحنة وقود غربي الكونغو الديمقراطية
لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون بحروق خطيرة إثر انفجار شاحنة تحمل وقودا في بلدة مبوبا على طريق "ماتادي" غربي الكونغو الديمقراطية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:15+0000
2022-09-15T11:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الخميس، بيانا لحاكم المقاطعة عبر "تويتر" أفاد بأن "الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".في السياق ذاته، نقل الموقع عن عدة مصادر محلية قولها إن حصيلة القتلى بلغت 20 شخصا، مشيرا إلى استمرار إغلاق الطريق لتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة.وفي الثاني من أغسطس/ آب لعام 2021، أعلن قائد شرطة المرور في إقليم كوانغو بالكونغو الديمقراطية، أنتوان بولولو، مصرع 33 شخصاً جراء حادث تصادم شاحنة وقود وحافلة على أحد الطرق الرئيسية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الكونغولي فماتيو أليماسي مالومبي، يوم الأحد الماضي، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم السبت.وأوضح الوزير أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح يوم السبت قبل فقدان الاتصال معها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل العشرات في انفجار شاحنة وقود غربي الكونغو الديمقراطية
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لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون بحروق خطيرة إثر انفجار شاحنة تحمل وقودا في بلدة مبوبا على طريق "ماتادي" غربي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقل موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الخميس، بيانا لحاكم المقاطعة عبر "تويتر" أفاد بأن "الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
في السياق ذاته، نقل الموقع عن عدة مصادر محلية قولها إن حصيلة القتلى بلغت 20 شخصا، مشيرا إلى استمرار إغلاق الطريق لتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة.
وفي الثاني من أغسطس/ آب لعام 2021، أعلن قائد شرطة المرور في إقليم كوانغو بالكونغو الديمقراطية، أنتوان بولولو، مصرع 33 شخصاً جراء حادث تصادم شاحنة وقود وحافلة على أحد الطرق الرئيسية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الكونغولي فماتيو أليماسي مالومبي، يوم الأحد الماضي، اختفاء طائرة صغيرة
على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم السبت.
وأوضح الوزير أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح يوم السبت قبل فقدان الاتصال معها.