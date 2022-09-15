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مقتل العشرات في انفجار شاحنة وقود غربي الكونغو الديمقراطية
مقتل العشرات في انفجار شاحنة وقود غربي الكونغو الديمقراطية
لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون بحروق خطيرة إثر انفجار شاحنة تحمل وقودا في بلدة مبوبا على طريق "ماتادي" غربي الكونغو الديمقراطية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:15+0000
2022-09-15T11:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الخميس، بيانا لحاكم المقاطعة عبر "تويتر" أفاد بأن "الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".في السياق ذاته، نقل الموقع عن عدة مصادر محلية قولها إن حصيلة القتلى بلغت 20 شخصا، مشيرا إلى استمرار إغلاق الطريق لتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة.وفي الثاني من أغسطس/ آب لعام 2021، أعلن قائد شرطة المرور في إقليم كوانغو بالكونغو الديمقراطية، أنتوان بولولو، مصرع 33 شخصاً جراء حادث تصادم شاحنة وقود وحافلة على أحد الطرق الرئيسية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الكونغولي فماتيو أليماسي مالومبي، يوم الأحد الماضي، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم السبت.وأوضح الوزير أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح يوم السبت قبل فقدان الاتصال معها.
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مقتل العشرات في انفجار شاحنة وقود غربي الكونغو الديمقراطية

11:15 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAHسيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية
سيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAH
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لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون بحروق خطيرة إثر انفجار شاحنة تحمل وقودا في بلدة مبوبا على طريق "ماتادي" غربي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الخميس، بيانا لحاكم المقاطعة عبر "تويتر" أفاد بأن "الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
في السياق ذاته، نقل الموقع عن عدة مصادر محلية قولها إن حصيلة القتلى بلغت 20 شخصا، مشيرا إلى استمرار إغلاق الطريق لتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة.
وفي الثاني من أغسطس/ آب لعام 2021، أعلن قائد شرطة المرور في إقليم كوانغو بالكونغو الديمقراطية، أنتوان بولولو، مصرع 33 شخصاً جراء حادث تصادم شاحنة وقود وحافلة على أحد الطرق الرئيسية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الكونغولي فماتيو أليماسي مالومبي، يوم الأحد الماضي، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم السبت.
وأوضح الوزير أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح يوم السبت قبل فقدان الاتصال معها.
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