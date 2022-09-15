https://sputnikarabic.ae/20220915/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-عقب-اقتحام-بلدة-كفر-دان-شمالي-الضفة-الغربية-1067757716.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة "كفر دان" شمالي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة "كفر دان" شمالي الضفة الغربية
قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عقب اقتحام قواته بلدة كفر دان غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T05:04+0000
2022-09-15T05:04+0000
2022-09-15T05:06+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقال مصدر محلي لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الشاب عدي طراد صلاح 15 عاما استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس وذلك خلال مواجهات اندلعت في البلدة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام".وأضاف المصدر أن "فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، وأن وحدات خاصة إسرائيلية وعشرات الدوريات اقتحمت البلدة من كافة المداخل، ونشرت تعزيزات واحتلال العمارات ونصبت فرق القناصة".وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات استهدفت عائلة منفذي عملية إطلاق النار على حاجز "الجلمة" يوم أمس التي أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي ومقتل المنفذين عبد الرحمن وأحمد عابد، كما قام الجيش بتنفيذ حملات دهم وتفتيش وتحقيق ميداني شمل عدة منازل في البلدة.وبحسب المصدر المحلي فإن "البلدة ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة مع الجيش الذي أطلق الرصاص والقنابل الصوتية صوب عشرات الشبان الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20220913/قناة-عبرية-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-استخدام-مسيرات-مسلحة-في-الضفة-الغربية-1067668446.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة "كفر دان" شمالي الضفة الغربية
05:04 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عقب اقتحام قواته بلدة كفر دان غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك
. وقال مصدر محلي لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الشاب عدي طراد صلاح 15 عاما استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس وذلك خلال مواجهات اندلعت في البلدة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام".
وأضاف المصدر أن "فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، وأن وحدات خاصة إسرائيلية وعشرات الدوريات اقتحمت البلدة من كافة المداخل، ونشرت تعزيزات واحتلال العمارات ونصبت فرق القناصة".
وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات استهدفت عائلة منفذي عملية إطلاق النار على حاجز "الجلمة" يوم أمس التي أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي
ومقتل المنفذين عبد الرحمن وأحمد عابد، كما قام الجيش بتنفيذ حملات دهم وتفتيش وتحقيق ميداني شمل عدة منازل في البلدة.
وبحسب المصدر المحلي فإن "البلدة ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة مع الجيش الذي أطلق الرصاص والقنابل الصوتية صوب عشرات الشبان الفلسطينيين".