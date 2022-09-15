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https://sputnikarabic.ae/20220915/مكتب-الإحصاء-الأوروبي-نسبة-سكان-أوروبا-المعرضين-لخطر-الفقر-ارتفعت-إلى-217-في-عام-2021-1067782649.html
مكتب الإحصاء الأوروبي: نسبة سكان أوروبا المعرضين لخطر الفقر ارتفعت إلى 21.7% في عام 2021
مكتب الإحصاء الأوروبي: نسبة سكان أوروبا المعرضين لخطر الفقر ارتفعت إلى 21.7% في عام 2021
أكد تقرير رسمي صادر عن إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن نسبة سكان الاتحاد المعرضين لخطر الفقر ارتفعت إلى 21.7%. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:24+0000
2022-09-15T11:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا للتقرير الذي نشره مكتب الإحصاء الأوروبي، (يوروستات) عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن أكثر من 1 من كل 5 أشخاص معرض للفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في عام 2021.وقال التقرير"نسبة سكان الاتحاد الأوروبي المعرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي ارتفعت إلى 21.7% أو 95.4 مليون شخص في عام 2021".وأضاف أن هذا العدد أكثر قليلاً مقارنة بعام 2020، عندما تعرض 94.8 مليون شخص، أو 21.6% من سكان الاتحاد الأوروبي، للفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.وأشار التقرير إلى أن المخاطر الثلاثة تشمل مخاطر الفقر والحرمان الاجتماعي الشديد والعيش في أسرة ذات كثافة عمالية منخفضة للغاية.وعن توزيع تلك النسبة على دول الاتحاد أوضح التقرير أن أعلى نسبة من الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي كانت في رومانيا 34% وبلغاريا 32%، واليونان وإسبانيا على حد سواء بنسبة 28%، بينما سجلت أدنى النسب في جمهورية التشيك 11% وسلوفينيا 13% وفنلندا 14%.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

مكتب الإحصاء الأوروبي: نسبة سكان أوروبا المعرضين لخطر الفقر ارتفعت إلى 21.7% في عام 2021

11:24 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد تقرير رسمي صادر عن إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن نسبة سكان الاتحاد المعرضين لخطر الفقر ارتفعت إلى 21.7%.
ووفقا للتقرير الذي نشره مكتب الإحصاء الأوروبي، (يوروستات) عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن أكثر من 1 من كل 5 أشخاص معرض للفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في عام 2021.
وقال التقرير"نسبة سكان الاتحاد الأوروبي المعرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي ارتفعت إلى 21.7% أو 95.4 مليون شخص في عام 2021".

وأوضح أنه "في عام 2021، كان 95.4 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، يمثلون 21.7% من السكان، معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، أي أنهم يعيشون في أسر تعاني على الأقل واحدًا من مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي الثلاثة".

وأضاف أن هذا العدد أكثر قليلاً مقارنة بعام 2020، عندما تعرض 94.8 مليون شخص، أو 21.6% من سكان الاتحاد الأوروبي، للفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الثلاثة تشمل مخاطر الفقر والحرمان الاجتماعي الشديد والعيش في أسرة ذات كثافة عمالية منخفضة للغاية.

وأضاف أنه "في عام 2021، كان 73.7 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر الفقر، بينما كان 27 مليونًا يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي الشديد، و29.3 مليون يعيشون في أسرة ذات كثافة عمل منخفضة".

وعن توزيع تلك النسبة على دول الاتحاد أوضح التقرير أن أعلى نسبة من الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي كانت في رومانيا 34% وبلغاريا 32%، واليونان وإسبانيا على حد سواء بنسبة 28%، بينما سجلت أدنى النسب في جمهورية التشيك 11% وسلوفينيا 13% وفنلندا 14%.
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