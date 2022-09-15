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https://sputnikarabic.ae/20220915/منظمة-شنغهاي-طريق-التوسع-1067795454.html
منظمة شنغهاي: طريق التوسع
منظمة شنغهاي: طريق التوسع
منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية للتعاون متعددة الأطراف، تم إنشاؤها في عام 2001 في شنغهاي، الصين. تأسست من ست دول... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:10+0000
2022-09-15T15:23+0000
انفوجرافيك
منظمة شنغهاي للتعاون
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لتتعرفوا على توسع منظمة شنغهاي للتعاون حتى هذه اللحظة، يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" الانفوجراف "منظمة شنغهاي: طريق التوسع".
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انفوجرافيك, инфографика, منظمة شنغهاي للتعاون
انفوجرافيك, инфографика, منظمة شنغهاي للتعاون

منظمة شنغهاي: طريق التوسع

15:10 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 15.09.2022)
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منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية للتعاون متعددة الأطراف، تم إنشاؤها في عام 2001 في شنغهاي، الصين. تأسست من ست دول: روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتضم الآن ثماني دول أعضاء. كما ستشارك أربع دول مراقب وستة دول كشركاء في الحوار.
لتتعرفوا على توسع منظمة شنغهاي للتعاون حتى هذه اللحظة، يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" الانفوجراف "منظمة شنغهاي: طريق التوسع".
منظمة شنغهاي: طريق التوسع - سبوتنيك عربي
منظمة شنغهاي: طريق التوسع - سبوتنيك عربي
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