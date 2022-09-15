https://sputnikarabic.ae/20220915/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-نقل-400-مسلح-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-إلى-شمالي-أفغانستان-1067767132.html

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نقل 400 مسلح من تنظيم داعش الإرهابي إلى شمالي أفغانستان

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نقل 400 مسلح من تنظيم داعش الإرهابي إلى شمالي أفغانستان

كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الفريق أول أناتولي سيدوروف، عن انتشار نحو 400 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T09:10+0000

2022-09-15T09:10+0000

2022-09-15T09:10+0000

حركة طالبان

العالم

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موسكو– سبوتنيك. وقال سيدوروف في إفادة صحفية اليوم الخميس: "نقل نحو 400 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى الأقاليم الشمالية لأفغانستان، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية تطال أهدافا مدنية وعسكرية".وتشهد أفغانستان هجمات إرهابية على نطاق واسع؛ حيث كان من بين الهجمات الأخيرة استهداف السفارة الروسية في كابول، والذي أسفر عن سقوط قتلى.ووصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، وأطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بينما كانت القوات الأجنبية تغادر البلاد. وفي فبراير/ شباط، جمد الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 مليارات دولار من الأصول السيادية الأفغانية المحفوظة في المؤسسات الأمريكية.وقالت روسيا في يوليو الماضي إن عدد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي تضاعف منذ وصول "طالبان" إلى السلطة ثلاث مرات.وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، "بقدر ما نفهم، وصل عددهم التقريبي إلى 6000 إذا كنت تتذكر، بعد وصول طالبان إلى السلطة وخطواتهم الصارمة ضد داعش، كان عددهم حوالي 2000 مسلح".وأضاف كابولوف قائلا: "هذا يعني، زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف وهذا هو الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني، لأن داعش، كما في السابق، يتم شحذها لزعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، ولكن أيضًا داخل جيرانها".

https://sputnikarabic.ae/20220728/الخارجية-الروسية-تضاعف-عدد-مقاتلي-داعش-في-أفغانستان-منذ-وصول-طالبان-إلى-السلطة-1065679330.html

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