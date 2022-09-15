https://sputnikarabic.ae/20220915/مواجهات-مسلحة-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-تنذر-بخروج-الأوضاع-عن-السيطرة-1067779092.html
مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة
مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة
المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تصاعد والإعلام الإسرائيلي يقول: الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر ولم نشهد مثيلاً له منذ 15 عاماً. مع تفاقم هذه... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:52+0000
2022-09-15T10:52+0000
2022-09-15T10:52+0000
راديو
ما وراء الحدث
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067777147_17:0:1261:700_1920x0_80_0_0_d3a108823b9f20e3b0eb9d7593a66ace.png
مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة
مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة
تواجه إسرائيل مجموعات فلسطينية مسلحة لا تعمل من خلال قيادات وتنظيمات وهذا ما ينذر باشتعال فتيل صدامات لا عناوين لها قد تنتشر وتستعر نارها فجأة بلا حدود جغرافية وزمنية.قال أستاذ القضية الفسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوي في حديثه لـ"سبوتنيك":من جانبه قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والناطق الرسمي باسمها الدكتور جودت مناع:بدوره قال الباحث في الشؤون السياسية الإقليمية والدولية حسن الدر:التفاصيل في التسجيل الصوتي ...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067777147_172:0:1105:700_1920x0_80_0_0_6c8c2fde046eeec7a208a352f30858af.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
راديو, ما وراء الحدث, аудио
مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة
تابعنا عبر
المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تصاعد والإعلام الإسرائيلي يقول: الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر ولم نشهد مثيلاً له منذ 15 عاماً. مع تفاقم هذه التوترات يرى العديد من الخبراء الإقليميين والمحللين بمن فيهم إسرائيليون أن إسرائيل أمام ظاهرة مقلقة.
تواجه إسرائيل مجموعات فلسطينية مسلحة لا تعمل من خلال قيادات وتنظيمات وهذا ما ينذر باشتعال فتيل صدامات لا عناوين لها قد تنتشر وتستعر نارها فجأة بلا حدود جغرافية وزمنية.
قال أستاذ القضية الفسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوي في حديثه لـ"سبوتنيك":
"هناك حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني نتيجة قيام الاحتلال بالضغط على الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقالات والاغتيالات اليومية لكبح جماح نضاله. يعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة نكران معتبراً نفسه دولة فوق القانون بدعم أمريكي غربي ظنا منه أنه يستطيع أن يرهب الشعب ويمنع الشباب الفلسطيني من الانخراط في المقاومة والعمل الوطني. التحول الجديد في المواجهات يكمن في تسلح الشباب الفلسطيني وهي حالة جديدة وغريبة على الاحتلال و تشكل خطراً كبيرا عليه، وهذا ما يؤكده المحللون والساسة الإسرائيليون. هناك تخوف إسرائيلي حقيقي من تكامل الجبهات في محور المقاومة سواء داخل فلسطين أو خارجها".
من جانبه قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والناطق الرسمي باسمها الدكتور جودت مناع:
"هذا التصعيد جاء بفعل إسرائيلي والأسباب الواقعية لهذا التصعيد والتوتر القائم هي ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين وهم الذراع العسكري لإسرائيل في الأراضي المحتلة وأيضا بسبب الممارسات ضد التعسفية الأسرى الفلسطينيين. الجانب الآخر هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمهد من خلال الدعاية والإقناع بحملة إعلامية واسعة تستبق أي تصعيد يصل عند ذروة الهجوم الشامل على الضفة الغربية والذي بدأ من عدة أشهر، ومن الطبيعي أن ترد المقاومة على هذه الاستفزازات والاعتداءات على القرى والمدن والمخيمات كما جرى في جنين ونابلس وجنوب الخليل حيث أطلق المستوطنون النار على السكان وأصحاب الأرض الحقيقيين".
بدوره قال الباحث في الشؤون السياسية الإقليمية والدولية حسن الدر:
"ما يحصل في الضفة الغربية كما عبرت "يديعوت أحرنوت" والتي قالت إن "الغليان الذي يحدث يثير القلق داخل الكيان الصهيوني أكثر من تهديدات حزب الله ومن مسألة الملف النووي الإيراني". الإسرائيليون يعلمون أن خطورة غليان الشعب الفلسطيني نتيجة ممارساته العنصرية، بطبيعة الحال تؤذي الكيان أكثر بكثير من أي مقاومة أو عمل خارجي. العدو الإسرائيلي أضعف من أن يقدم على أي مواجهة مع المقاومة بلبنان. الإسرائليون أنفسهم يقولون ذلك نتيجة ما يمكن أن تلحقه بهم المقاومة اللبنانية من ضرر وأذى حقيقي، فضلاً عن المفاجآت التي تخبئها المقاومة كما جاء في تقديرات آخر تقرير للكيان الصهيوني".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ...