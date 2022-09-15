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https://sputnikarabic.ae/20220915/نوفاك-يكشف-عن-بديل-لخط-نورد-ستريم-2-1067801530.html
نوفاك يكشف عن بديل لخط "نورد ستريم 2"
نوفاك يكشف عن بديل لخط "نورد ستريم 2"
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن خط الغاز "قوة سبيريا-2" يمكن أن يكون بديلا لخط "السيل الشمالي-2". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T18:43+0000
2022-09-15T18:43+0000
روسيا
تصدير نفط
الصين
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وأشار نوفاك، عبر هواء قناة "روسيا-1" التلفزيونية، إلى أن روسيا تتوقع في المستقبل القريب تعويض حجم صادرات الغاز التي كانت تذهب إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاقية مع الصين بشأن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2".وفقا لنوفاك، هناك زيادة في استهلاك كل من خطوط الأنابيب والغاز المسال في الصين، بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا مستعدة للنظر في مسألة زيادة إمدادات الغاز إلى تركيا.قد يبدأ بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" في عام 2024 ويكتمل في عام 2029. وفقا للخطة، يجب أن يربط خط أنابيب الغاز بين حقول سيبيريا ومنطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم في الصين. تم إطلاق أول خط لـ "قوة سيبيريا" في عام 2019 وربط حقل الغاز "تشايندينسكوي" بالصين.
https://sputnikarabic.ae/20220720/الصين-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-كميات-الغاز-الروسي-المستورد-1065328781.html
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روسيا, تصدير نفط, الصين
روسيا, تصدير نفط, الصين

نوفاك يكشف عن بديل لخط "نورد ستريم 2"

18:43 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Стрингер
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أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن خط الغاز "قوة سبيريا-2" يمكن أن يكون بديلا لخط "السيل الشمالي-2".
وأشار نوفاك، عبر هواء قناة "روسيا-1" التلفزيونية، إلى أن روسيا تتوقع في المستقبل القريب تعويض حجم صادرات الغاز التي كانت تذهب إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاقية مع الصين بشأن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2".
وفقا لنوفاك، هناك زيادة في استهلاك كل من خطوط الأنابيب والغاز المسال في الصين، بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا مستعدة للنظر في مسألة زيادة إمدادات الغاز إلى تركيا.
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قد يبدأ بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" في عام 2024 ويكتمل في عام 2029. وفقا للخطة، يجب أن يربط خط أنابيب الغاز بين حقول سيبيريا ومنطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم في الصين. تم إطلاق أول خط لـ "قوة سيبيريا" في عام 2019 وربط حقل الغاز "تشايندينسكوي" بالصين.
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