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https://sputnikarabic.ae/20220915/وزارة-الدفاع-الروسية-سفن-حربية-روسية-وصينية-تقوم--بدورية-مشتركة-في-الجزء-الغربي-من-المحيط-الهادئ-1067757389.html
تنظيم دوريات مشتركة لسفن البحرية الروسية والصينية في المحيط الهادئ
تنظيم دوريات مشتركة لسفن البحرية الروسية والصينية في المحيط الهادئ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس أن سفن حربية روسية وصينية ستشارك بدورية مشتركة في الجزء الغربي من المحيط الهادئ. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T03:27+0000
2022-09-15T03:32+0000
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ضمن إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي، ستقوم روسيا والصين بتسيير ثاني دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادي".هذا وأعلنت روسيا، في نهاية العام الماضي، عن تنفيذ أول دورية بحرية مشتركة مع الصين في منطقة بحر اليابان، وذلك ضمن التدريبات المشتركة التي نفّذها البلدين.
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الصين

تنظيم دوريات مشتركة لسفن البحرية الروسية والصينية في المحيط الهادئ

03:27 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 03:32 GMT 15.09.2022)
© AFP 2022 / ZHA CHUNMINGوحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني
وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / ZHA CHUNMING
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس أن سفن حربية روسية وصينية ستشارك بدورية مشتركة في الجزء الغربي من المحيط الهادئ.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ضمن إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي، ستقوم روسيا والصين بتسيير ثاني دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادي".
هذا وأعلنت روسيا، في نهاية العام الماضي، عن تنفيذ أول دورية بحرية مشتركة مع الصين في منطقة بحر اليابان، وذلك ضمن التدريبات المشتركة التي نفّذها البلدين.
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