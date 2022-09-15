https://sputnikarabic.ae/20220915/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إذا-كان-هناك-اتفاق-نووي-مع-إيران-فيجب-أن-يكون-أفضل-من-المطروح-1067765896.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن مفاوضات الاتفاق النووي التي تجريها القوى الدولية مع إيران أصبحت مجمدة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T09:01+0000

2022-09-15T09:01+0000

2022-09-15T09:01+0000

إسرائيل

العالم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/05/1045800596_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0d531a9ef800b7030b52bbe79346c6f.jpg

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن غانتس قوله أمام مؤتمر "مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا "يبدو أن الصفقة الإيرانية في غرفة الطوارئ.. ويجب بذل مزيد من الضغوط وإذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون اتفاقا أفضل من المطروح".في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220912/إيران-المضي-في-المفاوضات-مع-السعودية-يتوقف-على-تنفيذ-التفاهمات-السابقة-1067639542.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, العالم, إيران, أخبار إيران