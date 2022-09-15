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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن مفاوضات الاتفاق النووي التي تجريها القوى الدولية مع إيران أصبحت مجمدة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:01+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن غانتس قوله أمام مؤتمر "مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا "يبدو أن الصفقة الإيرانية في غرفة الطوارئ.. ويجب بذل مزيد من الضغوط وإذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون اتفاقا أفضل من المطروح".في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220912/إيران-المضي-في-المفاوضات-مع-السعودية-يتوقف-على-تنفيذ-التفاهمات-السابقة-1067639542.html
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إسرائيل, العالم, إيران, أخبار إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح

09:01 GMT 15.09.2022
© AP Photo / Abir Sultan وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020
 وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Abir Sultan
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن مفاوضات الاتفاق النووي التي تجريها القوى الدولية مع إيران أصبحت مجمدة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق أفضل من المطروح.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن غانتس قوله أمام مؤتمر "مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا "يبدو أن الصفقة الإيرانية في غرفة الطوارئ.. ويجب بذل مزيد من الضغوط وإذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون اتفاقا أفضل من المطروح".
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
إيران: المضي في المفاوضات مع السعودية يتوقف على تنفيذ التفاهمات السابقة
12 سبتمبر, 14:29 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
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