https://sputnikarabic.ae/20220915/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إذا-كان-هناك-اتفاق-نووي-مع-إيران-فيجب-أن-يكون-أفضل-من-المطروح-1067765896.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن مفاوضات الاتفاق النووي التي تجريها القوى الدولية مع إيران أصبحت مجمدة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:01+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن غانتس قوله أمام مؤتمر "مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا "يبدو أن الصفقة الإيرانية في غرفة الطوارئ.. ويجب بذل مزيد من الضغوط وإذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون اتفاقا أفضل من المطروح".في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220912/إيران-المضي-في-المفاوضات-مع-السعودية-يتوقف-على-تنفيذ-التفاهمات-السابقة-1067639542.html
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إسرائيل, العالم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, العالم, إيران, أخبار إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران فيجب أن يكون أفضل من المطروح
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن مفاوضات الاتفاق النووي التي تجريها القوى الدولية مع إيران أصبحت مجمدة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق أفضل من المطروح.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن غانتس قوله أمام مؤتمر "مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا "يبدو أن الصفقة الإيرانية في غرفة الطوارئ.. ويجب بذل مزيد من الضغوط وإذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون اتفاقا أفضل من المطروح".
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.