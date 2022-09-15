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https://sputnikarabic.ae/20220915/وزير-دفاع-إسرائيل-يوجه-رسالة-تهديد-إلى-حزب-الله-ويحذر-من-أن-لبنان-بأكمله-سيدفع-الثمن-1067762854.html
وزير دفاع إسرائيل يوجه رسالة تهديد إلى "حزب الله" ويحذر من أن لبنان بأكمله سيدفع الثمن
وزير دفاع إسرائيل يوجه رسالة تهديد إلى "حزب الله" ويحذر من أن لبنان بأكمله سيدفع الثمن
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رسالة تهديد إلى "حزب الله" اللبناني. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:14+0000
2022-09-15T08:14+0000
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وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال غانتس، "إذا أراد الأمين العام لـ"حزب الله" ​حسن نصرالله​، تعطيل مفاوضات الحدود البحرية ومهاجمة منصة ​كاريش​، فنحن نرحب به للقيام بذلك، لكن الثمن سيكون لبنان".ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220914/ميشال-عون-إنجاز-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-يعطي-الاقتصاد-اللبناني-دفعة-إيجابية--1067720793.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

وزير دفاع إسرائيل يوجه رسالة تهديد إلى "حزب الله" ويحذر من أن لبنان بأكمله سيدفع الثمن

08:14 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رسالة تهديد إلى "حزب الله" اللبناني.
وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال غانتس، "إذا أراد الأمين العام لـ"حزب الله" ​حسن نصرالله​، تعطيل مفاوضات الحدود البحرية ومهاجمة منصة ​كاريش​، فنحن نرحب به للقيام بذلك، لكن الثمن سيكون لبنان".
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ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".
وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.
والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.
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