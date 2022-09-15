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وزير دفاع كوريا الجنوبية: سيئول وواشنطن تستعدان للأزمات النووية المحتملة
وزير دفاع كوريا الجنوبية: سيئول وواشنطن تستعدان للأزمات النووية المحتملة
قال وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، إن سيئول وواشنطن تستعدان للأزمات النووية المحتملة، مشيرا إلى أن الدولتين سيكون لديهما خطط طوارئ لمواجهة سيناريوهات... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:01+0000
2022-09-15T12:01+0000
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وتابع: "ستراجع الدولتان الاستراتيجية المشتركة للردع لمواجهة التهديدات العسكرية لبيونغ يانغ"، حسبما ذكر في مقابلة أجرتها معه وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء.وجاءت تصريحات لي جونغ سوب، بعدما أعلنت كوريا الشمالية عما وصفته بـ "السياسة النووية الحازمة"، التي تسمح لها بشن ضربات استباقية لتأمين نظامها.وتحدث الوزير الكوري الجنوبي عن سيناريوهات تتضمن التهديد بشن هجوم نووي مضاد إذا تم رصد تحرك كوري شمالي لشن هجوم نووي.ولفتت الوكالة إلى أن استراتيجية الردع التي تم تصميمها للحلفاء في 2013 هدفها التعامل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها تمثل أول وثيقة ردع تصوغها واشنطن مع حليف واحد في المعاهدة.
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: سيئول وواشنطن تستعدان للأزمات النووية المحتملة

12:01 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTإطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية
إطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قال وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، إن سيئول وواشنطن تستعدان للأزمات النووية المحتملة، مشيرا إلى أن الدولتين سيكون لديهما خطط طوارئ لمواجهة سيناريوهات مختلفة.
وتابع: "ستراجع الدولتان الاستراتيجية المشتركة للردع لمواجهة التهديدات العسكرية لبيونغ يانغ"، حسبما ذكر في مقابلة أجرتها معه وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء.
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وجاءت تصريحات لي جونغ سوب، بعدما أعلنت كوريا الشمالية عما وصفته بـ "السياسة النووية الحازمة"، التي تسمح لها بشن ضربات استباقية لتأمين نظامها.
وتحدث الوزير الكوري الجنوبي عن سيناريوهات تتضمن التهديد بشن هجوم نووي مضاد إذا تم رصد تحرك كوري شمالي لشن هجوم نووي.
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ولفتت الوكالة إلى أن استراتيجية الردع التي تم تصميمها للحلفاء في 2013 هدفها التعامل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها تمثل أول وثيقة ردع تصوغها واشنطن مع حليف واحد في المعاهدة.
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