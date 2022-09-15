https://sputnikarabic.ae/20220915/وسائل-إعلام-تهديد-الأوكرانيين-بالسجن-خمس-سنوات-لعدم-تواجدهم-في-مراكز-التجنيد-1067773433.html
وسائل إعلام: تهديد الأوكرانيين بالسجن خمس سنوات لعدم تواجدهم في مراكز التجنيد
وسائل إعلام: تهديد الأوكرانيين بالسجن خمس سنوات لعدم تواجدهم في مراكز التجنيد
سلطات كييف تهدد بعقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات الأوكرانيين المتهربين من عدم الظهور في مراكز التجنيد في غضون يوم واحد بعد تسليم جدوال التعبئة، حسبما ذكرت قناة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:02+0000
2022-09-15T10:02+0000
2022-09-15T10:02+0000
أخبار أوكرانيا
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وتقول القناة: "إذا تهرب الشخص من التجنيد بعد تأكيد أوراق اعتماده، واجتياز لجنة طبية وتلقي أمر تعبئة بعدم مجيئه إلى مراكز التجنيد في الوقت المحدد، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات".وبحسب القناة، فإن أمر التعبئة هو استدعاء يتم تسليمه إلى المكلف بالخدمة العسكرية بعد اجتيازه لفحص طبي، إذا ثبت أنه مناسب للخدمة. يُلزم هذا الأمر المجند بالتواجد في مركز التجنيد في غضون 24 ساعة بعد الإعلان عن التعبئة.في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية لمدة 90 يومًا أخرى، حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. يحظر سفر الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من أوكرانيا في فترة الأحكام العرفية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام: تهديد الأوكرانيين بالسجن خمس سنوات لعدم تواجدهم في مراكز التجنيد
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سلطات كييف تهدد بعقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات الأوكرانيين المتهربين من عدم الظهور في مراكز التجنيد في غضون يوم واحد بعد تسليم جدوال التعبئة، حسبما ذكرت قناة 24tv.ua .
وتقول القناة: "إذا تهرب الشخص من التجنيد بعد تأكيد أوراق اعتماده
، واجتياز لجنة طبية وتلقي أمر تعبئة بعدم مجيئه إلى مراكز التجنيد في الوقت المحدد، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات".
وبحسب القناة، فإن أمر التعبئة هو استدعاء يتم تسليمه إلى المكلف بالخدمة العسكرية بعد اجتيازه لفحص طبي، إذا ثبت أنه مناسب للخدمة. يُلزم هذا الأمر المجند بالتواجد في مركز التجنيد في غضون 24 ساعة بعد الإعلان عن التعبئة.
في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية لمدة 90 يومًا أخرى، حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. يحظر سفر الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من أوكرانيا في فترة الأحكام العرفية.