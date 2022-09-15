عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/وسائل-إعلام-شولتز-يغضب-الولايات-المتحدة-بتصريح-حول-أوكرانيا-1067763368.html
وسائل إعلام: شولتز يغضب الولايات المتحدة بتصريح حول أوكرانيا
وسائل إعلام: شولتز يغضب الولايات المتحدة بتصريح حول أوكرانيا
أثار بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات غضب الولايات المتحدة، حسب "دي ويلت". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:19+0000
2022-09-15T08:19+0000
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
يقول المنشور: "لقد انتهى الصبر الأمريكي: لفترة طويلة، كانت برلين تختبئ وراء رواية شحنات الأسلحة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.قال المستشار الألماني في وقت سابق إن السلطات الألمانية لن تزود أوكرانيا بعربات المشاة القتالية والدبابات، لأن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك أيضًا.
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام: شولتز يغضب الولايات المتحدة بتصريح حول أوكرانيا

08:19 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أثار بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات غضب الولايات المتحدة، حسب "دي ويلت".
يقول المنشور: "لقد انتهى الصبر الأمريكي: لفترة طويلة، كانت برلين تختبئ وراء رواية شحنات الأسلحة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".

يشير المقال إلى أنه في نظر إدارة جو بايدن، فإن مسار شولتز غير الحاسم ليس مجرد اختلاف في الأسلوب، والآن تتساءل واشنطن عن الولاء الأساسي للمستشار الألماني لكييف.

يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.
قال المستشار الألماني في وقت سابق إن السلطات الألمانية لن تزود أوكرانيا بعربات المشاة القتالية والدبابات، لأن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك أيضًا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала