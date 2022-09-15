https://sputnikarabic.ae/20220915/وسائل-إعلام-شولتز-يغضب-الولايات-المتحدة-بتصريح-حول-أوكرانيا-1067763368.html
وسائل إعلام: شولتز يغضب الولايات المتحدة بتصريح حول أوكرانيا
وسائل إعلام: شولتز يغضب الولايات المتحدة بتصريح حول أوكرانيا
أثار بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات غضب الولايات المتحدة، حسب "دي ويلت". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:19+0000
2022-09-15T08:19+0000
2022-09-15T08:19+0000
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يقول المنشور: "لقد انتهى الصبر الأمريكي: لفترة طويلة، كانت برلين تختبئ وراء رواية شحنات الأسلحة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.قال المستشار الألماني في وقت سابق إن السلطات الألمانية لن تزود أوكرانيا بعربات المشاة القتالية والدبابات، لأن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك أيضًا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام: شولتز يغضب الولايات المتحدة بتصريح حول أوكرانيا
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أثار بيان المستشار الألماني أولاف شولتز حول رفض تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات غضب الولايات المتحدة، حسب "دي ويلت".
يقول المنشور: "لقد انتهى الصبر الأمريكي: لفترة طويلة، كانت برلين تختبئ وراء رواية شحنات الأسلحة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".
يشير المقال إلى أنه في نظر إدارة جو بايدن، فإن مسار شولتز غير الحاسم ليس مجرد اختلاف في الأسلوب، والآن تتساءل واشنطن عن الولاء الأساسي للمستشار الألماني لكييف.
يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.
قال المستشار الألماني في وقت سابق إن السلطات الألمانية لن تزود أوكرانيا بعربات المشاة القتالية والدبابات، لأن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك أيضًا.