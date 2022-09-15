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https://sputnikarabic.ae/20220915/وفد-من-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يصل-إلى-أرمينيا-لمراقبة-الوضع-مع-أذربيجان--1067803481.html
وفد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصل إلى أرمينيا لمراقبة الوضع مع أذربيجان
وفد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصل إلى أرمينيا لمراقبة الوضع مع أذربيجان
أفادت الخدمة الصحفية للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن البعثة التي تم إرسالها إلى أرمينيا ستضع مقترحات لتهدئة الوضع على الحدود الأرمنية... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T20:45+0000
2022-09-15T20:45+0000
العالم
أرمينيا
ترسيم الحدود
أذربيجان
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وقالت المنظمة في بيان: "البعثة مكلفة بوضع مقترحات لتهدئة التوتر الذي نشأ".وتابعت: "من المقرر اتخاذ تدابير لدراسة ورصد الحالة الراهنة في بعض المناطق الحدودية، فضلا عن عقد اجتماعات عمل مع قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا، وسفارة روسيا في جمهورية أرمينيا، وإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية أرمينيا وقيادة القاعدة العسكرية الروسية رقم 102".أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية وصول مجموعة "مَهمة" من هيئة الأركان المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أرمينيا لمراقبة الوضع على الحدود مع أذربيجان، بعد توتر الأوضاع مؤخرا بين الدولتين.وأشار البيان أيضا إلى أنه فور وصول الوفد إلى يريفان، عقد العقيد سيدوروف اجتماعا مع وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان "نوقش خلاله الوضع الذي تطور في مناطق معينة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".
https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيس-أركان-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يعرب-عن-أمله-في-تسوية-سلمية-في-منطقة-القوقاز-1067764609.html
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العالم, أرمينيا, ترسيم الحدود, أذربيجان
العالم, أرمينيا, ترسيم الحدود, أذربيجان

وفد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصل إلى أرمينيا لمراقبة الوضع مع أذربيجان

20:45 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت الخدمة الصحفية للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن البعثة التي تم إرسالها إلى أرمينيا ستضع مقترحات لتهدئة الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
وقالت المنظمة في بيان: "البعثة مكلفة بوضع مقترحات لتهدئة التوتر الذي نشأ".
وتابعت: "من المقرر اتخاذ تدابير لدراسة ورصد الحالة الراهنة في بعض المناطق الحدودية، فضلا عن عقد اجتماعات عمل مع قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا، وسفارة روسيا في جمهورية أرمينيا، وإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية أرمينيا وقيادة القاعدة العسكرية الروسية رقم 102".

وتابعت: "وفقا لقرار الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت مجموعة متقدمة من بعثة المراقبة إلى جمهورية أرمينيا في 15 أيلول/سبتمبر بقيادة رئيس المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، العقيد أناتولي سيدوروف".

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية وصول مجموعة "مَهمة" من هيئة الأركان المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أرمينيا لمراقبة الوضع على الحدود مع أذربيجان، بعد توتر الأوضاع مؤخرا بين الدولتين.

وأشار البيان أيضا إلى أنه فور وصول الوفد إلى يريفان، عقد العقيد سيدوروف اجتماعا مع وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان "نوقش خلاله الوضع الذي تطور في مناطق معينة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".
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