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https://sputnikarabic.ae/20220915/وكالة-ألمانيا-تخطط-لتأميم-ثلاث-شركات-غاز-كبرى-1067802933.html
وكالة: ألمانيا تخطط لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى
وكالة: ألمانيا تخطط لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ألمانيا في المراحل الأخيرة من المفاوضات لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T20:11+0000
2022-09-15T20:11+0000
أخبار ألمانيا
قطاع الطاقة
قطر تتطلع لتصدير الغاز إلى ألمانيا
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وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن شركة "أونيبير" و"فيربونيتس غاز" و"سسيكورينغ للطاقة في أوروبا" وهي "غازبروم ألمانيا" سابقا، موضحة أن "هذه الخطوة التاريخية ستتجنب انهيار سوق الطاقة في البلاد".وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، في وقت سابق، إلى أن السلطات تدرس هذه القضية بعناية، لكن "كل شيء معقد للغاية".في النصف الأول من العام ، خسرت "أونيبير" 12.3 مليار يورو (تقريبا 12.3 مليار دولار). وذكرت إدارة الشركة أن الانخفاض الحاد في ضخ الغاز من روسيا هو الذي تسبب في خسائر بالمليارات.
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أخبار ألمانيا, قطاع الطاقة, قطر تتطلع لتصدير الغاز إلى ألمانيا
أخبار ألمانيا, قطاع الطاقة, قطر تتطلع لتصدير الغاز إلى ألمانيا

وكالة: ألمانيا تخطط لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى

20:11 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ألمانيا في المراحل الأخيرة من المفاوضات لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى.
وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن شركة "أونيبير" و"فيربونيتس غاز" و"سسيكورينغ للطاقة في أوروبا" وهي "غازبروم ألمانيا" سابقا، موضحة أن "هذه الخطوة التاريخية ستتجنب انهيار سوق الطاقة في البلاد".
وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، في وقت سابق، إلى أن السلطات تدرس هذه القضية بعناية، لكن "كل شيء معقد للغاية".

في أغسطس، أنشأت الحكومة الألمانية شركة قابضة لتنفيذ التأميم المحتمل لفرع شركة غازبروم الألماني السابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة القابضة تم إنشاؤها سراً لتتمكن من تنفيذ التأميم على المدى القصير. لذا، فإن الابنة السابقة للشركة الروسية تخضع الآن لوصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

في النصف الأول من العام ، خسرت "أونيبير" 12.3 مليار يورو (تقريبا 12.3 مليار دولار). وذكرت إدارة الشركة أن الانخفاض الحاد في ضخ الغاز من روسيا هو الذي تسبب في خسائر بالمليارات.
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