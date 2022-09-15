https://sputnikarabic.ae/20220915/ولي-العهد-السعودي-يطلق-الاستراتيجية-الوطنية-للألعاب-والرياضات-الإلكترونية-1067785212.html
ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية
ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية
أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو جعل المملكة العربية... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:00+0000
2022-09-15T12:00+0000
2022-09-15T12:39+0000
العالم العربي
السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضم ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على السعوديين والقطاع الخاص بالمملكة إضافة إلى محبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر.وتقدم هذه الاستراتيجية أيضا فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات.وتستهدف السعودية من خلال تلك الخطوة إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في استوديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.يذكر أن قطاع الألعاب الإلكترونية داخل السعودية هو الأسرع نموا في القطاعات الإعلامية ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصادا بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
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العالم العربي, السعودية
ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية
12:00 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وقالت وكالة الأنباء السعودية
"واس" إن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
من جانبه، قال بن سلمان "إن استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية".
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضم ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على السعوديين والقطاع الخاص بالمملكة إضافة إلى محبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر.
وتقدم هذه الاستراتيجية أيضا فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات.
وتستهدف السعودية من خلال تلك الخطوة إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في استوديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
يذكر أن قطاع الألعاب الإلكترونية داخل السعودية هو الأسرع نموا في القطاعات الإعلامية ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصادا بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.